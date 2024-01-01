SmatBot, дочерняя компания ByteQuark Solutions, является ведущим игроком в индустрии чат-ботов на базе искусственного интеллекта с присутствием по всему миру в США, на Ближнем Востоке и в Индии и с более чем 5000 активными пользователями. Наша многоканальная, многоязычная (более 50 языков) платформа AI Chatbot — это простой в использовании, не требующий программирования, многофункциональный инструмент, который обеспечивает мгновенную поддержку в режиме реального времени по всем каналам (веб-сайт, мобильное приложение, Messenger, Instagram, WhatsApp, и т. д). Некоторые из наших возможностей включают в себя: ✅ Привлечение потенциальных клиентов, ✅ Поддержка клиентов, ✅ Ответы на часто задаваемые вопросы, ✅ Живой чат ✅ Маркетинговые и рекламные сообщения в WhatsApp ✅ OCR-сканирование, ✅ Проверка OTP по электронной почте и SMS ✅ Отслеживание Adwords, ✅ Сопоставление намерений ✅ Автоматизация на основе контекста Лучше всего подходит для : ✅ Электронная коммерция D2C, ✅ Образование ✅ Логистика ✅ Недвижимость ✅ Гостиничный бизнес ✅ Здравоохранение ✅ Финтех

Веб-сайт: smatbot.com

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