SmatBot

SmatBot

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Веб-сайт: smatbot.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

SmatBot, дочерняя компания ByteQuark Solutions, является ведущим игроком в индустрии чат-ботов на базе искусственного интеллекта с присутствием по всему миру в США, на Ближнем Востоке и в Индии и с более чем 5000 активными пользователями. Наша многоканальная, многоязычная (более 50 языков) платформа AI Chatbot — это простой в использовании, не требующий программирования, многофункциональный инструмент, который обеспечивает мгновенную поддержку в режиме реального времени по всем каналам (веб-сайт, мобильное приложение, Messenger, Instagram, WhatsApp, и т. д). Некоторые из наших возможностей включают в себя: ✅ Привлечение потенциальных клиентов, ✅ Поддержка клиентов, ✅ Ответы на часто задаваемые вопросы, ✅ Живой чат ✅ Маркетинговые и рекламные сообщения в WhatsApp ✅ OCR-сканирование, ✅ Проверка OTP по электронной почте и SMS ✅ Отслеживание Adwords, ✅ Сопоставление намерений ✅ Автоматизация на основе контекста Лучше всего подходит для : ✅ Электронная коммерция D2C, ✅ Образование ✅ Логистика ✅ Недвижимость ✅ Гостиничный бизнес ✅ Здравоохранение ✅ Финтех
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для живого чата

Веб-сайт: smatbot.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SmatBot, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Zendesk

Zendesk

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Intercom

Intercom

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Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

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Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

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