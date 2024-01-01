Smashing Magazine

Smashing Magazine

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Веб-сайт: smashingmagazine.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Журнал о CSS, JavaScript, интерфейсе, доступности, UX и дизайне. Для разработчиков, дизайнеров и фронтенд-инженеров.

Веб-сайт: smashingmagazine.com

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