Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Умный и мощный. Одна ссылка, которая перенаправляет по стране и устройству. smartURL сочетает в себе все функции, ранее встречавшиеся в типах «Страна», «Устройство» и «Музыка».

Веб-сайт: smarturl.it

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