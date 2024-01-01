Альтернативы - smartscout
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные дан...
FullStory
fullstory.com
FullStory — это платформа для анализа цифрового опыта, обеспечивающая оперативные воронки, точное воспроизведение, пользовательские события, тепловые карты, расширенный поиск, инструменты разработки и многое другое.
Contlo
contlo.com
Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.
Sellpass
auth.sellpass.io
Продавайте цифровые продукты с комиссией 0%. Sellpass — это универсальная платформа для запуска, ведения и развития цифрового бизнеса — от программного обеспечения до сообществ и всего остального.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централизует показатели всех используемых вами инструментов прямо в вашем кармане. Мы упрощаем, информируем и экономим ваше время!
Bright Data
brightdata.com
BrightData (ранее Luminati Networks): инфраструктура сбора данных. Прокси-сети и инструменты сбора данных, используемые компаниями из списка Fortune 500
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Аналитика приложений и маркетинг на одной платформе
Heap
heap.io
Heap предлагает более разумный способ создания цифровых продуктов. Благодаря комплексному сбору данных и структурированным процессам Heap помогает менеджерам по продуктам понимать своих пользователей, принимать решения на основе данных и создавать восхитительный цифровой опыт.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — это технология розничного маркетинга, которая переосмысливает способы взаимодействия ритейлеров со своими покупателями посредством электронного маркетинга и персонализации веб-сайтов. Запросите бесплатную демо-версию сегодня!
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это SaaS-платформа для цифровой коммерции, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительским брен...
Metrilo
metrilo.com
Metrilo помогает брендам электронной коммерции расти, делая маркетинговые и клиентские данные действенными, уделяя особое внимание удержанию клиентов и повышению CLTV. Инструменты включают в себя отчеты в реальном времени, базу данных клиентов, сегментацию, маркетинг по электронной почте и автоматиз...
Mouseflow
mouseflow.com
Оптимизируйте свой сайт с уверенностью, а не предположениями Знайте, что происходит на каждом этапе пути ваших пользователей. Никаких догадок не требуется.
Kissmetrics
kissmetrics.io
Предоставляя вам знания, необходимые для принятия более эффективных решений. Kissmetrics — это платформа поведенческой аналитики и автоматизации электронной почты. Создан, чтобы помочь продуктовым командам и маркетологам привлекать, удерживать и развивать больше клиентов.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate предоставляет комплексное кроссплатформенное программное обеспечение для создания отчетов в сочетании с экспертными данными и поддержкой бизнес-аналитики. Мы помогаем предприятиям, маркетинговым командам и агентствам полностью раскрыть потенциал своих данных о рекламе, продажах, элек...
Springbot
springbot.com
Рекламная рассылка. Платная реклама. Вместе на одной платформе. Springbot позволяет растущим предприятиям электронной коммерции управлять маркетингом по электронной почте и платной рекламой на единой платформе.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer — это платформа управления электронной коммерцией, специально разработанная для предприятий, особенно работающих в Северной Америке. Он предлагает интегрированное решение, которое помогает предприятиям управлять различными аспектами операций электронной коммерции. Некоторые ключевые фун...
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, ваша универсальная платформа веб-маркетинга для цифровых агентств, маркетологов, предприятий и консультантов. Функциональность: Конструктор веб-сайтов, Конструктор воронок, целевые страницы, всплывающие окна, электронная коммерция включает в себя CRM с маркетингом по электронной почте, конс...
edrone
edrone.me
edrone, автономное облако электронной коммерции, — это первая электронная CRM, разработанная для электронной коммерции. edrone предоставляет передовые решения для автоматизации маркетинга, основанные на своих алгоритмах, которые легко установить (Plug'n'Play). Цель edrone — помочь понять поведение к...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics — в центре всех ваших данных. Sweet соединяется со всеми маркетинговыми платформами, которые вы знаете и любите, и объединяет их под одной крышей. Помогаем вам понять, как удержать и привлечь клиентов, чтобы продвигать свой бизнес вперед. Что мы делаем... Данные о клиентах Чтобы поня...
Webeyez
webeyez.com
Webeyez — это секретное оружие, которое онлайн-бизнес использует для немедленного исправления негерметичных воронок продаж и увеличения доходов. Платформа освещает каждый этап пути потребителя на месте и использует машинное обучение для выявления и определения приоритетности скрытых проблем, предост...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — это платформа данных о клиентах без кода, которая помогает маркетологам электронной коммерции, SaaS, B2B и агентств отслеживать, идентифицировать, сегментировать, синхронизировать и анализировать данные своих клиентов. Платформа помогает маркетологам организовывать персонализирова...
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с пом...
Tracify
tracify.ai
Tracify — это программное обеспечение, специализирующееся на компаниях электронной коммерции, предназначенное для отслеживания и атрибуции всей вашей маркетинговой деятельности (многоканальной). Используя революционную технологию отслеживания, пользователей можно отслеживать без моделирования или Go...
RedTrack
redtrack.io
RedTrack — это решение для отслеживания рекламы, основанное на собственных файлах cookie. Отслеживайте и атрибутируйте конверсии, доходы и события в одном месте. Закажите бесплатную демо-версию, чтобы увидеть реальную рентабельность инвестиций!
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks — это идеальная платформа автоматизации маркетинга для агентств, медиа-компаний и брендов. Наш комплексный набор инструментов, включающий управление данными, отчетность, аналитику, управление рабочими процессами, SEO и многое другое, обеспечивает более высокую эффективность.
VWO
vwo.com
VWO — это ведущий на рынке инструмент A/B-тестирования, который быстрорастущие компании используют для экспериментов и оптимизации коэффициента конверсии.
WhatSales
whatsales.io
WhatSales is a simple, easy to use & friendly web dashboard and app that will help you answer your seller questions! With WhatSales, the goal is to help you make smarter selling decisions.
TrackBee
trackbee.io
TrackBee is the all-in-one tracking solution for optimizing marketing campaigns and enhancing to scale your business. We focus on accurate and actionable data that enables users to track, measure, and enhance campaigns at higher levels. At TrackBee, we provide a smooth experience by ensuring 100% tr...
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
SAAS that analyzes e-commerce stores with different data science models to give our customers actionable insights, predictions, and recommendations that help them scale their revenue, optimize their budget and save a lot of time and money analyzing.