Альтернативы - Smartlook

Clueify

clueify.com

Clueify предоставляет вам важную информацию о производительности ваших концепций перед их запуском. Используя наш ИИ, вы можете с точностью 92% предсказать, куда будут смотреть пользователи и как они воспримут ваш дизайн. Это все равно, что иметь сотни тестовых пользователей на расстоянии одного кли...