Smart Assessor является лидером рынка в области выдающихся технологий электронного портфолио, отслеживая прогресс на протяжении всего пути обучения для стандартов ученичества, стажировок, NVQ, AEB, SQA, коммерческих курсов и многого другого. Smart Assessor поставляется «из коробки» с базовыми квалификациями и стандартами, которые можно легко адаптировать для разработки индивидуальных курсов для работодателей. Электронное портфолио Smart Assessor используется учениками, работодателями, оценщиками, наставниками, инструкторами, специалистами по обеспечению качества и менеджерами для отслеживания прогресса в знаниях, навыках и поведении, управления 20% скидкой на производственное обучение, мониторинга шлюзовых оценок, исключая бумажные портфолио с соблюдением требований аудита Ofsted приборные панели. Отмеченное наградами онлайн-портфолио, позволяющее учащимся работать со своими экспертами, наставниками и учителями и проходить курс без бумажной документации. Учащиеся могут подтвердить свои навыки, знания и поведение, которые проверяются в электронном виде их экспертами и работодателями. Стандарты работодателя отслеживают прогресс через шлюзы для конечной оценки, системы отслеживают прогресс подразделения, обеспечивая успешное своевременное завершение. Ключевые функции включают электронные формы, цифровые подписи, автономные приложения, умные веб-конференц-залы, библиотеку цифровых доказательств, онлайн-ресурсы, ориентированные на учащихся мероприятия, интерактивный онлайн-план обучения, панель управления работодателя, менеджер шлюзов, шаблоны курсов, планы выборки для внутреннего обеспечения качества, обзор планировщик, сканирование навыков, EILP, карты прогресса и многие другие богатые функции, которые сделают вашу доставку выдающейся.

Веб-сайт: smartassessor.co.uk

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Smart Assessor, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.