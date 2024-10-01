Альтернативы - Slideoo.ai
Google Slides
google.com
Google Slides — это программа для презентаций, входящая в состав бесплатного офисного веб-пакета, предлагаемого Google в рамках службы Google Drive. Служба также включает в себя Google Docs и Google Sheets, текстовый процессор и электронные таблицы соответственно. Google Slides доступен в виде веб-п...
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
Сотрудничайте бесплатно с помощью онлайн-версии Microsoft PowerPoint. Сохраняйте презентации в OneDrive. Поделитесь ими с другими и одновременно работайте вместе. Microsoft PowerPoint — это программа для презентаций, созданная Робертом Гаскинсом и Деннисом Остином в компании-разработчике программно...
VEED
veed.io
VEED — это универсальная платформа для компаний, которые хотят масштабировать видеопроизводство. Клиенты из более чем 200 стран, занимающиеся маркетингом, продажами, обучением и разработкой, а также социальными сетями, создают видео в 30 раз быстрее, чем когда-либо прежде. VEED дает вашей команде в...
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
Создавайте и делитесь интерактивными отчетами, презентациями, личными историями и многим другим. Sway — это простое в использовании цифровое приложение для создания интерактивных отчетов, презентаций, личных историй и многого другого. Встроенный механизм проектирования позволяет создавать профессион...
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote — это приложение для презентаций, разработанное Apple Inc. как часть пакета повышения производительности iWork. Версия 10 Keynote для Mac, последнее крупное обновление, была выпущена в марте 2020 года. 27 января 2010 года Apple анонсировала новую версию Keynote. для iPad с совершенно новым с...
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эфф...
HeyGen
heygen.com
Профессиональные видеоролики с искусственным интеллектом можно создавать, просто печатая, щелкая и перетаскивая, вот и все! Благодаря беспрецедентному опыту настройки и персонализации, более 100 реалистичных ИИ-аватаров HeyGen могут стать вашим привлекательным представителем, говорящим на более чем...
Beautiful.ai
beautiful.ai
Beautiful.ai — это онлайн-конструктор презентаций, который позволяет легко создавать потрясающие презентации за считанные минуты. Он содержит сотни интеллектуальных слайдов, созданных с помощью искусственного интеллекта, поэтому пользователи могут представлять идеи эффектно, но эффективно. Платформ...
Zoho Show
zoho.com
Zoho Show позволяет вам создавать, сотрудничать, представлять, транслировать и публиковать презентации более разумным способом. Сделайте так, чтобы ваши идеи нашли отклик: Show обеспечивает чистый и понятный дизайн интерфейса, позволяющий вашим историям занять центральное место. Сосредоточьтесь на с...
Prezi
prezi.com
Prezi — венгерская компания по разработке программного обеспечения для презентаций, основанная в 2009 году с офисами в Будапеште, Сан-Франциско и Риге. По состоянию на апрель 2018 года у Prezi было более 100 миллионов пользователей, которые создали более 325 миллионов публичных презентаций, которые ...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — платформа для взаимодействия с аудиторией. Простой в использовании, интерактивный и инновационный; Презентация никогда не была менее напряженной и легкой! Создавайте уникальные и динамичные презентации, которые впечатлят и привлекут вашу аудиторию. С Mentimeter вы сможете лучше общатьс...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — это рейтинговая платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта. Тысячи компаний используют его для создания видеороликов на 120 языках, экономя до 80% своего времени и бюджета. Нам доверяют Accenture, BBC, Google, Amazon и другие компании. Создавайте видеоролики...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — это ведущая платформа визуальных коммуникаций, которая позволяет каждому за считанные минуты создавать профессионально выглядящие и привлекательные видеоролики и презентации без каких-либо дизайнерских или технических навыков. Более 30 миллионов человек, в том числе 96% компаний из списка ...
Renderforest
renderforest.com
Renderforest — это универсальная платформа для брендинга, предлагающая пользователям лучшие онлайн-инструменты для создания высококачественных видеороликов, графического дизайна, логотипов, макетов и веб-сайтов с минимальными затратами времени и усилий. Начните процесс создания с помощью онлайн-конс...
Slidesgo
slidesgo.com
Slidesgo, подразделение компании Freepik, было создано в 2019 году с четкой целью: сделать дизайн легко редактируемых и высококачественных шаблонов Google Slides и Powerpoint, как визуально, так и тематически, доступным для всех типов аудитории. Мы помогаем людям экономить время с помощью профессион...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart — это интуитивно понятная и простая в использовании платформа визуальных коммуникаций для создания визуальных эффектов и перепрофилирования видео. Его инфографика, презентации, флаеры, плакаты и средства создания отчетов помогают коммуникаторам рассказывать истории, которые имеют значение...
Prezo
prezo.ai
PrezoPage — универсальный инструмент, который помогает создавать презентации, документы и веб-сайты с использованием искусственного интеллекта. Эта технология, основанная на искусственном интеллекте, в первую очередь функционирует как комплексная презентационная среда, предназначенная для улучшения ...
Visme
visme.co
Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из...
PresentationAI
presentations.ai
ChatGPT для презентаций. Создавайте красиво оформленные презентации за считанные минуты. Presentations.ai — это средство для создания презентаций с поддержкой искусственного интеллекта, которое позволяет создавать колоды из простых подсказок, файлов Word или PDF, видеороликов Youtube, подробных опис...
Vyond
vyond.com
Экспертные результаты без усилий. Создавайте увлекательные видеоролики за считанные секунды. Vyond — это платформа для создания видео на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет возможности студии видеопроизводства — от написания сценария до готового видео — прямо у вас под рукой. Испол...
Pitch
pitch.com
Pitch — это программное обеспечение для совместных презентаций, предназначенное для современных команд. Благодаря фокусу на совместной работе в реальном времени, интеллектуальных рабочих процессах и интуитивно понятных функциях дизайна, Pitch позволяет командам быстро и приятно создавать и проводить...
Decktopus
decktopus.com
Откройте для себя будущее презентаций с помощью Decktopus AI — универсального программного обеспечения для презентаций, основанного на передовой технологии искусственного интеллекта. Благодаря созданным AI контурам, содержимому слайдов, изображениям, значкам, элементам слайдов и даже примечаниям к с...
Rephrase.ai
rephrase.ai
Преобразование текста в видео на основе генеративного искусственного интеллекта и вас. Rephrase Studio — это платформа для преобразования текста в видео, которая устраняет сложность производства видео и позволяет создавать профессионально выглядящие видеоролики с цифровым аватаром за считанные мину...
Elai.io
elai.io
Elai.io — это универсальная платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта для корпоративного обучения. Elai, которому доверяют более 2000 клиентов, включая ведущие компании, такие как Fujitsu, Beiersdorf, Generali и другие, позволяет создавать интерактивный видеоконтент, оз...
Slidebean
slidebean.com
Slidebean — это платформа для разработки презентаций для стартапов и малого бизнеса. Наши онлайн-инструменты для презентаций помогут вам создавать профессиональные слайды с помощью программного обеспечения для презентаций на основе искусственного интеллекта или с помощью команды бизнес-экспертов и д...
Slides
slides.com
Слайды — это набор современных инструментов для презентаций, доступных прямо из браузера. В отличие от традиционного программного обеспечения для презентаций, здесь не нужно ничего скачивать. Работать с соавторами над созданием впечатляющей презентации никогда не было проще.
Colossyan
colossyan.com
Здесь, в Colossyan, будущее обучения было построено с помощью ИИ-видео. Простая в использовании видеоплатформа искусственного интеллекта Colossyan меняет ландшафт создания контента L&D. Присоединяйтесь к ведущим компаниям, таким как Novartis, Continental, WSP и Paramount, и попрощайтесь с дорогосто...
Office Timeline
officetimeline.com
Никто не любит тратить часы каждую неделю на создание и обновление графиков проекта для обзорных совещаний. Office Timeline — это простое, но мощное приложение, которое помогает за считанные секунды превратить сложные данные проекта в временные шкалы PowerPoint, диаграммы Ганта и дорожные карты прог...
AhaSlides
ahaslides.com
Здесь есть все, что вам нужно для привлечения аудитории. И это так просто в использовании. Вовлекайте своих участников с помощью живых опросов. Соберите лучшие вопросы и идеи от вашей аудитории. Развлеките свой класс, устроив викторину. Завоюйте полное внимание аудитории и покажите на сцене выступле...
Promo
promo.com
В основе нашей деятельности лежит стремление предоставить нашим клиентам возможность продвигать что угодно с помощью видео. Мы считаем, что предприятия любого размера должны иметь возможность без ограничений продвигать свое видение. Вот почему мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить все творческ...