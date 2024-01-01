Альтернативы - Sleeknote
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...
Elementor
elementor.com
Создайте веб-сайт, создайте свое будущее. Поддержите свое видение с помощью Elementor, чтобы создавать, управлять и размещать потрясающие веб-сайты! Мы обеспечим вас от А до Я с платформой веб-сайтов №1 для WordPress.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!
Agile CRM
agilecrm.com
Программное обеспечение Agile CRM — это лучшее, простое, мощное и доступное решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) с автоматизацией продаж и маркетинга для малого бизнеса.
Sniply
sniply.io
Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.
involve.me
involve.me
Повысьте вовлеченность клиентов. Через интерактивные воронки. Конструктор контента без кода для викторин, опросов, калькуляторов, форм и страниц оплаты. Создавайте персонализированные взаимодействия на каждом этапе пути клиента.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce — канадская компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Ванкувере, Британская Колумбия. Компания создает целевые страницы для веб-сайтов и проводит ежегодную конференцию «Призыв к действию».
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Формы и всплывающие окна Getsitecontrol помогают предотвратить уход посетителей сайта, не предприняв никаких действий. Используйте его для создания списков адресов электронной почты, сбора отзывов и повышения рентабельности инвестиций.
Poptin
poptin.com
Создавайте расширенные всплывающие окна и формы для веб-сайтов и улучшите коэффициент конверсии вашего веб-сайта за несколько минут. Зарегистрируйтесь сейчас бесплатно! Кредитная карта не требуется.
Sender
sender.net
Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.
Plerdy
plerdy.com
Инструменты оптимизации коэффициента конверсии Отслеживайте, анализируйте и превращайте посетителей в покупателей. Попробуйте бесплатно 4.9/5 4.5/5 4.9/5 Наши продукты
Wishpond
wishpond.com
Wishpond позволяет маркетологам легко создавать целевые страницы и конкурсы, отслеживать потенциальных клиентов, отправлять электронные письма и многое другое.
Privy
privy.com
Privy.com — ваш ресурс №1 для изучения маркетинга электронной коммерции… Узнайте у экспертов электронной коммерции о том, как их продажи выросли с 0 до 1 миллиона долларов.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — это комплексный сервис по привлечению потенциальных клиентов и маркетингу по электронной почте для блоггеров, индивидуальных предпринимателей, стартапов и предприятий. От B2B до B2C, более 500 000 компаний рассчитывают на то, что Mailmunch будет генерировать тысячи потенциальных клиентов...
Hello Bar
hellobar.com
Превратите на 83% больше посетителей в потенциальных клиентов, подписчиков и покупателей - Панели, модальные окна, слайдеры — красиво оформленные всплывающие окна для вашего сайта. Легко использовать. Полностью настраиваемый. Высокоэффективный. - Расширенный таргетинг — целевые сообщения для пользо...
POWR
powr.io
Простой способ бесплатно создать более 60 профессиональных приложений и плагинов для веб-сайтов без необходимости программирования. Собирайте больше потенциальных клиентов, получайте больше конверсий и экономьте время.
Kartra
home.kartra.com
Ваш онлайн-бизнес стал проще: создавайте, продвигайте и запускайте онлайн, не нанимая команду копирайтеров, веб-разработчиков, дизайнеров или системных интеграторов!
Optinly
optinly.com
Создавайте умные всплывающие окна электронной почты. Привлекайте посетителей и монетизируйте трафик с помощью Optinly Popup Maker. Создавайте всплывающие окна на веб-сайте, с которыми ваши посетители будут рады взаимодействовать. Увеличьте продажи и конверсию с помощью лучшего инструмента привлечен...
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar помогает предпринимателям увеличить доходы, подписку по электронной почте и продажи в Интернете. У вас будет доступ к широкому спектру виджетов и всплывающих окон для оптимизации веб-сайта, которые помогут превратить посетителей в клиентов.
OptinMonster
optinmonster.com
Конвертируйте и монетизируйте трафик вашего сайта Хватит терять посетителей! Мгновенно расширяйте свой список адресов электронной почты, получайте больше потенциальных клиентов и увеличивайте продажи с помощью самого мощного инструмента оптимизации конверсии №1 в мире.
Jebbit
jebbit.com
Превратите мобильный трафик в полезные данные, используя конвертирующийся мобильный интерфейс.
Popupsland
popupsland.com
Popupsland is the first web-based app that enables companies to create, customize and place carbon reduction popups on their websites. By leveraging the power of Popupsland, businesses can create highly engaging and interactive carbon-offsetting popups that capture the attention of their website vis...
Evidence.io
evidence.io
Evidence.io provides that same powerful, real-time social proof to websites. After an easy, 4-minute setup, site visitors can see real-time notifications of current website visitors, recent purchases, booked appointments, or any other positive engagement that can help increase buyer confidence and b...
Nextsale
nextsale.io
Nextsale is a conversion platform providing a set of tools for e-commerce owners to create Social Proof, grow Email & SMS lists, promote special offers, and reduce site abandonment with targeted on-site widgets.
Claspo
claspo.io
Claspo is a pop-up creation platform that is launched to set the new industry standards. Its comprehensive drag-and-drop interface leads you through the creation and customization of widgets and allows you to fulfill any ideas in your creatives. There are more efficient ways of customer acquisition ...
Popup Maker
popupmaker.com
Popup Maker is the perfect marketing tool that will bring a guaranteed income to your eCommerce business. Implement different popup elements of Popup Maker to have the best targeting tools for a better conversion on your site.
Qualzz
qualzz.com
What is Qualzz? Qualzz is a conversion optimization tool that turns your online traffic into sales. It is an efficient tool to Increase Online Revenue, Collect Email Signups, Generate Leads and Increase conversion rates. Qualzz allows you to design beautiful pop-ups in few clicks through drag & drop...
Picreel
picreel.com
Picreel is an advanced and easy-to-use popup builder that helps businesses convert website visitors into customers. Its advanced targeting and segmentation capabilities allow users to create custom popups, including exit and mobile popups, using the intuitive drag-and-drop popup builder. Picreel is ...
Wisepops
wisepops.com
Wisepops is the first onsite marketing platform to engage, convert and retain your website visitors. Wisepops' onsite marketing platform helps you to engage with the people who matter most: your website visitors. Wisepops offers an end-to-end platform to help all types of online brands deliver a per...
Social Proofy
socialproofy.io
Easily create social proof notifications. Widgets can help increase product sales and leads. With Social Proofy, you can easily add social proof notifications to your store, target different users, collect emails, or use chat widgets. You can solve multiple problems using a single app with widgets p...
Popupsmart
popupsmart.com
Popupsmart is a no-code tool to increase e-commerce sales, build email lists, and engage with your visitors in just 5 minutes.
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo — это платформа всплывающих окон для геймификации, которая позволяет создавать индивидуальные кампании скретч-карт для вашего веб-сайта. Чтобы упростить наш сервис, мы предлагаем только «скретч-карты». Так зачем же вам использовать скретч-карту на своем веб-сайте? Как бы просто это ни было...
AiTrillion
aitrillion.com
Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-платформа с искусственным интеллектом, универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодействия с клиента...
Ampry
ampry.com
Генерируйте больше потенциальных клиентов, продаж и доходов от существующего трафика. Привлекайте посетителей вашего веб-сайта с помощью удобных всплывающих окон, постоянных верхних и нижних панелей, тонких уведомлений и собственных рекламных блоков на одной платформе, и все это без программирования...
Brave
getbrave.io
Brave — это механизм конверсии посетителей, который предоставляет любому, у кого есть веб-сайт WordPress, более 200 виджетов конверсии, которые вы можете подключить и начать конвертировать посетителей. Вы также можете интегрировать популярные EMS или CRM на свои веб-сайты, чтобы собирать потенциальн...
Digioh
digioh.com
Увеличьте конверсию на 3 % и более с помощью Digioh! Наслаждайтесь простым сбором контактов, викторинами, опросами, целевыми страницами и центрами предпочтений — все это предназначено для сбора, объединения и преобразования большего количества данных с нулевой оплатой! Расширяйте свой маркетинговый ...
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow — это универсальный конструктор воронок для электронной коммерции. Создавайте, тестируйте и персонализируйте всплывающие окна, формы, тесты, рекомендации по продуктам, целевые страницы и многое другое — без необходимости кодирования или разработчиков. ДО CONVERTFLOW: Ваша воронка конверс...
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркети...
Personizely
personizely.net
Personizely — это набор инструментов конверсионного маркетинга, используемый для максимально эффективного использования каждого посетителя веб-сайта путем сбора его контактной информации, увеличения средней стоимости заказа и увеличения продаж с помощью целевых всплывающих окон. Он упрощает создание...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — это набор инструментов для оптимизации конверсии, созданный для занятых маркетологов. Он предлагает быстрые и простые в использовании решения, которые помогут вам увеличить продажи тремя способами: 1. Умные всплывающие окна электронной коммерции помогут вам быстрее создавать списки, умень...
Convertful
convertful.com
Convertful — это популярное программное обеспечение для сбора потенциальных клиентов, позволяющее конвертировать ваших пользователей в новых подписчиков электронной почты или продаж.
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik — это инструмент кросс-канального маркетинга, который поможет вам автоматизировать и персонализировать весь ваш маркетинг с помощью одной панели управления. Используя этот инструмент, вы можете раскрыть свой путь клиента, сегментировать своих пользователей с помощью ведущей в отрасли систе...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow позволяет вам лучше привлекать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множест...
Fomo
fomo.com
Fomo — первая в мире маркетинговая платформа социального доказательства.
Landingi
landingi.com
Платформа целевых страниц без кода для маркетологов, ориентированных на данные. Landingi позволяет вам разрабатывать, публиковать и оптимизировать ресурсы цифрового маркетинга с отслеживанием микроконверсий для повышения показателей конверсии.
Ortto
ortto.com
Поймите своих клиентов и запустите полномасштабную стратегию, основанную на данных, с помощью универсальной CRM, электронной почты и маркетинговой платформы Ortto.
Recart
recart.com
Мы быстро развиваем бренды электронной коммерции с помощью SMS-маркетинга. Recart SMS генерирует почти 30% дохода Shopify для наших ведущих брендов и обеспечивает 36,8-кратную рентабельность инвестиций для всех клиентов. Давайте сделаем то же самое для вас.
Justuno
justuno.com
Создавайте персонализированные веб-сайты, которые конвертируют. Превратите больше трафика на веб-сайт в клиентов с помощью обмена сообщениями один на один в каждой точке взаимодействия. Самый быстрый способ увеличить продажи, снизить затраты и достичь своих целей.
Delivra
delivra.com
Delivra, созданная для занятых маркетологов, расширит вашу аудиторию с помощью простых решений для маркетинга по электронной почте и SMS.
Proof Pulse
useproof.com
Proof позволяет легко персонализировать ваш сайт для каждого посетителя, чтобы увеличить конверсию. Узнайте, как ваша B2B-компания использует Proof для увеличения количества потенциальных клиентов, демонстраций и продаж.