Миссия Слейтера — помочь Webflowers создавать собственный код как можно проще и безболезненнее. * Пользовательский код. Хотя Webflow предлагает множество возможностей для непрограммистов, его архитектура не всегда обеспечивает плавную интеграцию пользовательского кода. Такое разделение, хотя оно и необходимо для стабильности, ограничивает глубокую настройку. * Функциональность. Несмотря на свою надежность, Webflow не дает ответов на все вопросы. Некоторые конкретные потребности, будь то эстетические или функциональные, не могут быть удовлетворены внутренними инструментами платформы. * Совместимость: каждое обновление Webflow содержит новые функции. Но это также означает, что пользовательский код необходимо пересматривать и адаптировать, чтобы гарантировать сохранение функциональности. * Безопасность: добавление внешнего кода всегда рискованно. Каждая строка должна быть тщательно проверена, чтобы убедиться в отсутствии бэкдоров или уязвимостей. * Опыт: Webflow был разработан так, чтобы быть доступным, но добавление пользовательского кода требует определенного опыта. Ошибка может поставить под угрозу целостность сайта. * Объем кода: количественные ограничения Webflow на добавление кода иногда могут сдерживать амбиции даже самых смелых разработчиков. * Проверка кода: этап тестирования имеет решающее значение для любого проекта. Обязательство публиковать сайт для каждого теста может отнимать много времени и обескураживать, особенно на этапе миграции.

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