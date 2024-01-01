Альтернативы - Skuuudle
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это SaaS-платформа для цифровой коммерции, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительским брен...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), специализирующаяся на мониторинге цен конкурентов для компаний и брендов электронной коммерции, что позволяет им увеличивать продажи и максимизировать доход. Мы помогаем онлайн-продавцам оптимизировать свою ценовую...
Priceva
priceva.com
Соответствие MAP и мониторинг цен конкурентов. Priceva помогает ритейлерам и брендам отслеживать цены, состояние запасов и скидки. 1. Сравните цены на идентичные продукты с ценами конкурентов практически в реальном времени. 2. Анализируйте данные по категориям, брендам, регионам в дашборде интерфей...
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
Search Monitor фиксирует рекламную активность в платном поиске, обычном поиске, социальных сетях, мобильном поиске и торговых системах по всему миру на предмет соответствия требованиям брендов и партнеров, а также конкурентной разведки. Интерактивные агентства, специалисты по поисковому маркетингу и...
IP Moat
ipmoat.ai
Найдите и удалите поддельные, нарушающие авторские права и скопированные объявления с онлайн-торговых площадок. Сталкиваетесь ли вы с конкурентами, использующими ваш бренд для получения несправедливого преимущества; преступники, продающие контрафактную продукцию; или что-то среднее между ними. IP Mo...
Trade Vitality
tradevitality.com
Trade Vitality — сервисная компания, которая помогает брендам отслеживать и обеспечивать соблюдение политики минимальной рекламируемой цены (MAP). Наши надежные процессы и онлайн-инструменты отражают уникальный уровень опыта и понимания нашей команды в сфере онлайн-торговли.
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® — мировой лидер в области SaaS-продуктов для коммерческого исполнения. Наш пакет Commerce Execution Suite предоставляет брендам, ритейлерам, брокерам и дистрибьюторам аналитические данные, необходимые для принятия более эффективных решений как в Интернете, так и в магазинах. Платфор...
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov — глобальный поставщик решений нового поколения для управления и оптимизации цен, которые помогают компаниям развивать цифровую коммерцию, адаптироваться к динамике рынка и расширять возможности отделов продаж. Облачная платформа Pricemoov, обладающая мощными возможностями обработки данных...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy — это программное обеспечение для розничного ценообразования, используемое крупными компаниями из различных отраслей по всему миру. Программное обеспечение для розничного ценообразования, основанное на искусственном интеллекте и машинном обучении, помогает профессионалам электронной коммер...
Adthena
adthena.com
Adthena — отмеченная наградами платформа для анализа рынка платной поисковой рекламы. Наши уникальные технологии искусственного интеллекта и модели машинного обучения дают вам четкое представление о рыночных изменениях и обо всех действиях ваших конкурентов в сфере поиска. Это означает, что вы может...
Disivo
disivo.com
Найдите подходящую цену для своих продуктов электронной коммерции. Улучшите свою ценовую стратегию электронной коммерции и позвольте своей марже расти. Используйте алгоритмы на основе искусственного интеллекта и настраиваемые стратегии для управления ценами на товары в ваших интернет-магазинах. След...
Pricefy
pricefy.io
Начните отслеживать цены ваших конкурентов с помощью Pricefy, это так просто! Добавьте URL-адрес вашего конкурента, и Pricefy сделает все остальное, извлекая все доступные данные о продукте, такие как изображение, цена, наличие/наличие и валюта. Если вы не хотите терять время на добавление URL-адрес...
Pricechecker
pricechecker.ai
Pricechecker — лучший инструмент для мониторинга конкурентов, который помогает ритейлерам электронной коммерции следить за ценами конкурентов, рекламными акциями и сравнением запасов их продуктов и принимать более обоснованные ценовые решения. Как Pricechecker помогает розничным продавцам - История ...
First Insight
firstinsight.com
First Insight предлагает платформу принятия решений нового поколения, которая позволяет дизайнерам, продавцам, бренд-менеджерам, покупателям и маркетологам отвечать на ключевые вопросы, с которыми они сталкиваются каждый день, привлекая потребителей к цифровым опросам, специально разработанным для р...
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
Простой и интеллектуальный парсер для электронной коммерции, идеально подходящий для сбора цен и результатов поиска в интернет-магазинах и на торговых площадках в режиме реального времени без навыков программирования. Используйте наше веб-приложение для ежедневного планирования цен и данных о продав...
Allure Security
alluresecurity.com
Allure Security защищает бренды, обнаруживая и останавливая онлайн-атаки по выдаче себя за бренд до того, как жертвами станут клиенты. Наш запатентованный механизм на основе искусственного интеллекта быстрее и с большей точностью находит больше поддельных веб-сайтов, учетных записей в социальных сет...
VantageBP
vantagebp.com
В VantageBP мы помогаем лучшим мировым брендам остановить несанкционированных торговых посредников, устраняя контрафактную продукцию, выявляя мошеннических торговых посредников и обеспечивая обеспечение онлайн-продаж на рынках электронной коммерции с помощью нашей запатентованной юридической техноло...
Smart Protection
smartprotection.com
В рамках Smart Protection мы защищаем бренды от онлайн-подделок. Наша технология выявляет и удаляет незаконные копии и неправомерное использование брендов. Мы специализируемся на двух областях: Защита бренда. Мы защищаем продукты и бренды, принадлежащие всем секторам и всем сферам несанкционированно...
Rightlander
rightlander.com
Rightlander — ведущая на рынке компания по мониторингу соответствия партнерским требованиям и управлению репутацией, которая активно сканирует партнерские веб-сайты, платформы социальных сетей и веб-сайты, нарушающие авторские права, в большинстве стран за пределами Азии. Нам доверяют как известные ...
Retail Shake
retailshake.com
Самый полный инструмент конкурентной разведки. Все, что вам нужно знать о своих конкурентах. Цены, геолокация акций, сайты, изображения продуктов, текстовые описания и даже отзывы покупателей. Retail Shake — единственное решение, которое обеспечивает одновременный сравнительный анализ всей информаци...
FrigginYeah
frigginyeah.com
Чертов Да! Программное обеспечение для мониторинга MAP проверяет продукцию вашего бренда на сотнях веб-сайтов электронной коммерции, чтобы выявить тех продавцов, которые могут нарушать ваши соглашения о минимальной рекламируемой цене (MAP).
Mimecast
mimecast.com
Mimecast гордится тем, что защищает и поддерживает более 42 000 организаций по всему миру, помогая им ориентироваться в постоянно расширяющемся ландшафте угроз с 2003 года.
Profitero
profitero.com
Profitero — ведущая глобальная компания по ускорению коммерции. Мы предлагаем брендам гибкий набор интеллектуальных решений для прибыльного роста в Интернете. Наши интегрированные предложения органично соединяют понимание и действие в сфере медиа, контента и операций. Наши решения, которым доверяют ...
Red Points
redpoints.com
Red Points — наиболее широко используемое решение для восстановления цифровых доходов. Более 1300 компаний используют нашу платформу для борьбы с контрафакцией, пиратством и выдачей себя за другое лицо. Они используют Red Points, чтобы вернуть себе доход, который по праву принадлежит им. Имея более ...
Netrivals
netrivals.com
Наличие полного и глобального видения рынка является ключом к успеху. Netrivals находит товары электронной коммерции по всему миру. Наши системы ежедневно отслеживают и обновляют цены на более чем 800 миллионов товаров в более чем 35 тысячах магазинов в более чем 50 странах, чтобы предоставить нашим...
BrandMonitor
brand-monitor.com
BrandMonitor — это фирма по защите бренда, которая защищает доходы вашего бренда от поддельных предложений, продаж на сером рынке и несанкционированного использования изображений, защищенных авторским правом. Наш алгоритм на основе искусственного интеллекта и команда специалистов по человеческому ин...
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs компании Fortra — это компания, занимающаяся разведкой киберугроз, которая обеспечивает защиту от цифровых рисков посредством тщательного сбора информации об угрозах и полного их устранения. PhishLabs обеспечивает подделку бренда, захват учетных записей, защиту от утечки данных и угроз в с...
BrandVerity
brandverity.com
Основы цифрового маркетинга не так уж и сложны. Потребители хотят взаимодействовать с брендами, которым они могут доверять. Бренды хотят завоевать доверие потребителей. Но когда бренд распространяется по различным маркетинговым каналам, веб-сайтам и страницам, завоевать такое доверие может быть непр...
MakerSights
makersights.com
MakerSights — единственное рабочее пространство для управления ассортиментом, которое позволяет розничным брендам применять ориентированный на потребителя подход к продуктовой стратегии и создавать больше продуктов, которые нравятся людям, и меньше тех, которые им не нравятся. Рабочее пространство M...
ChannelSight
channelsight.com
Ведущая аналитическая платформа электронной коммерции для каждого продукта, каждого путешествия, каждого KPI. ChannelSight сотрудничает с самыми успешными мировыми розничными брендами, что позволяет им максимизировать свои онлайн-продажи. Наши продукты, которые вы можете комбинировать или использова...