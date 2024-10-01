Альтернативы - Skiplino
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell — это платформа для организации очередей и бронирования, предназначенная для загруженных мест обслуживания, гарантирующая, что посетители прибудут в нужное место, в нужное время и будут полностью готовы к обслуживанию. Наши основные варианты использования включают в себя: - Управление очере...
Waitwhile
waitwhile.com
Wait While — это самая удобная система управления очередями и планирования встреч на рынке, предназначенная для оптимизации операций и улучшения качества обслуживания клиентов с помощью виртуальных списков ожидания, плавного планирования встреч, двустороннего обмена сообщениями, обслуживания клиенто...
Qminder
qminder.com
Скидка 20% на Qminder для всех клиентов Qless! >>> Qminder дает вашей организации возможность обеспечить исключительные возможности ожидания и позволяет менеджерам улучшить качество обслуживания. Мы упрощаем процессы обслуживания клиентов с помощью решений, удобных как для ваших сотрудников, так и д...
Qwaiting
qwaiting.com
Qwaiting, облачный и SaaS-сервис управления очередями, хорошо известен. Эта система имеет богатые функции, ориентирована на пользователя и мощную систему ожидания в очереди, созданную, чтобы помочь предприятиям любого размера обеспечить наилучшее качество обслуживания клиентов. Это позволяет людям и...
JRNI
jrni.com
JRNI — первое и единственное глобальное корпоративное решение, интегрирующее искусственный интеллект и обработку естественного языка (NLP) в электронную почту, чат и другие каналы связи для автоматизации планирования встреч, управления событиями и организации очередей. Автоматизация на базе искусств...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud — это комплексная технологическая платформа для розничной торговли, предназначенная для поддержки сетевых магазинов и брендов. Платформа предоставляет набор основных и дополнительных приложений, которые помогают предприятиям автоматизировать и оптимизировать различные аспекты свое...
Engageware
engageware.com
Engageware — единственный комплексный поставщик решений по взаимодействию с клиентами, позволяющий предприятиям и организациям удовлетворять потребности своих клиентов при первом же взаимодействии. Комплексная платформа взаимодействия с клиентами Engageware основана на диалоговом и генеративном иску...