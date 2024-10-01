Альтернативы - Skiplino

WaitWell

WaitWell

waitwell.ca

WaitWell — это платформа для организации очередей и бронирования, предназначенная для загруженных мест обслуживания, гарантирующая, что посетители прибудут в нужное место, в нужное время и будут полностью готовы к обслуживанию. Наши основные варианты использования включают в себя: - Управление очере...

Waitwhile

Waitwhile

waitwhile.com

Wait While — это самая удобная система управления очередями и планирования встреч на рынке, предназначенная для оптимизации операций и улучшения качества обслуживания клиентов с помощью виртуальных списков ожидания, плавного планирования встреч, двустороннего обмена сообщениями, обслуживания клиенто...

Qminder

Qminder

qminder.com

Скидка 20% на Qminder для всех клиентов Qless! >>> Qminder дает вашей организации возможность обеспечить исключительные возможности ожидания и позволяет менеджерам улучшить качество обслуживания. Мы упрощаем процессы обслуживания клиентов с помощью решений, удобных как для ваших сотрудников, так и д...

Qwaiting

Qwaiting

qwaiting.com

Qwaiting, облачный и SaaS-сервис управления очередями, хорошо известен. Эта система имеет богатые функции, ориентирована на пользователя и мощную систему ожидания в очереди, созданную, чтобы помочь предприятиям любого размера обеспечить наилучшее качество обслуживания клиентов. Это позволяет людям и...

JRNI

JRNI

jrni.com

JRNI — первое и единственное глобальное корпоративное решение, интегрирующее искусственный интеллект и обработку естественного языка (NLP) в электронную почту, чат и другие каналы связи для автоматизации планирования встреч, управления событиями и организации очередей. Автоматизация на базе искусств...

KABOB

KABOB

kabob.io

Kabob Retail Cloud — это комплексная технологическая платформа для розничной торговли, предназначенная для поддержки сетевых магазинов и брендов. Платформа предоставляет набор основных и дополнительных приложений, которые помогают предприятиям автоматизировать и оптимизировать различные аспекты свое...

Engageware

Engageware

engageware.com

Engageware — единственный комплексный поставщик решений по взаимодействию с клиентами, позволяющий предприятиям и организациям удовлетворять потребности своих клиентов при первом же взаимодействии. Комплексная платформа взаимодействия с клиентами Engageware основана на диалоговом и генеративном иску...

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