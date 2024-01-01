Skillcrush

Skillcrush

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Веб-сайт: skillcrush.com

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Skillcrush — это независимая онлайн-школа кодирования и дизайна, принадлежащая женщинам, основанная в 2012 году. Миссия Skillcrush: предоставить лицам, меняющим профессию, — с особым акцентом на женщин и BIPOC — технические навыки, необходимые им для перехода к более высокооплачиваемой карьере. более полноценная и гибкая карьера в сфере технологий. Skillcrush предлагает как бесплатные, так и платные программы. Флагманская программа Break Into Tech + Job Guarantee, доступная за единовременную плату в размере всего 2499 долларов США или 12 ежемесячных платежей по 249 долларов США, является одной из самых доступных комплексных программ профессионального обучения на рынке. Программа Break Into Tech готовит студентов к должностям начального уровня в области разработки и дизайна внешнего интерфейса. После завершения этапа развития технических навыков студенты получают 180-дневную практическую поддержку в поиске работы, включая индивидуальное и групповое обучение, а также возможность пройти собеседование с партнерами-работодателями Skillcrush. Skillcrush — это школа с открытым набором, не требующая подачи заявления. На сегодняшний день в ней прошли обучение более 20 000 студентов, а уровень успеха в трудоустройстве студентов на квалифицированную работу составляет более 90 %, при этом средний срок трудоустройства составляет всего 8–10 недель. Кроме того, Skillcrush предлагает помощь в оплате обучения безработным, студентам дневного отделения, а также нынешним или бывшим военнослужащим. Если что-либо из этого описывает вас, мы рекомендуем вам написать по электронной почте [email protected], чтобы обсудить варианты оплаты.

Веб-сайт: skillcrush.com

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