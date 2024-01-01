Альтернативы - SketchUp

Revizto

revizto.com

Revizto — это программное обеспечение для отслеживания проблем в сфере архитектуры, проектирования и строительства в режиме реального времени, ориентированное на сотрудничество и координацию проектов BIM. Revizto использует интеллект BIM и делает его доступным и полезным для всей проектной группы.