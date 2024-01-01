Альтернативы - Skello

HotSchedules

hotschedules.com

HotSchedules — это ведущее решение для планирования сотрудников в ресторанной и гостиничной индустрии, поскольку это самый быстрый и простой способ управлять своим расписанием и общаться с командой. Членам команды это нравится, потому что они могут менять, брать или освобождать смены в мобильном при...