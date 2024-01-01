Альтернативы - Skello
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — это мобильное приложение для управления персоналом, включающее надежный набор инструментов, призванных помочь организациям с нерабочими командами улучшить коммуникацию, удержать персонал и повысить операционную эффективность. Connecteam позволяет менеджерам перевести свои бизнес-процесс...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это сервисное решение на базе искусственного интеллекта, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Решение Zendesk работает «из коробки» и его легко модифицировать в случае изменений, что позволяет бизнесу двигаться быстрее. Zendesk также помогает компаниям использовать перед...
Clockify
clockify.me
Самый популярный трекер свободного времени для команд Clockify помогает предприятиям любого размера, цифровым агентствам, неправительственным организациям и образовательным учреждениям отслеживать продуктивность и оплачиваемое рабочее время в рамках проектов. Платформа позволяет менеджерам указывать...
Keka
keka.com
Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, техническ...
Homebase
joinhomebase.com
Более 100 000 малых (но мощных) предприятий используют Homebase для управления своими почасовыми командами с помощью планирования сотрудников, учета рабочего времени и многого другого.
WorkJam
workjam.com
WorkJam — ведущая платформа Digital Frontline Workplace. Благодаря управлению задачами, коммуникациям, обучению, самообслуживанию и эксклюзивной технологии рынка открытых смен, предназначенной для работы с вашим текущим решением WFM. WorkJam, которому доверяют такие знаковые бренды, как Shell, Ulta,...
When I Work
wheniwork.com
When I Work — это простой способ для компаний планировать, отслеживать время и посещаемость, а также общаться со своими почасовыми сотрудниками. Поместите расписание и часы в карман каждого сотрудника с помощью бесплатных приложений для iOS и Android. Отслеживайте свободное время, доступность сотруд...
Deputy
deputy.com
Заместитель – это лучший менеджер по персоналу, предлагающий вам лучшие технологии в веб-решениях и мобильных приложениях. Упрощение планирования, расписания, постановки задач, общения между сотрудниками и административных задач. Благодаря великолепным приложениям и интеграции расчета заработной пла...
Legion
legion.co
Legion Technologies предоставляет самую инновационную в отрасли платформу управления персоналом. Это позволяет предприятиям одновременно максимизировать производительность труда и вовлеченность сотрудников. Платформа Legion WFM является интеллектуальной, автоматизированной и ориентированной на сотру...
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труд...
Sling
getsling.com
Sling — это программное обеспечение для планирования, учета рабочего времени и коммуникации для компаний, где сотрудники работают посменно. Sling включает в себя функции планирования, обмена сообщениями, учета времени, управления задачами и отчетности и позволяет менеджерам и сотрудникам организовыв...
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules — это ведущее решение для планирования сотрудников в ресторанной и гостиничной индустрии, поскольку это самый быстрый и простой способ управлять своим расписанием и общаться с командой. Членам команды это нравится, потому что они могут менять, брать или освобождать смены в мобильном при...
Planday
planday.com
Planday — это платформа управления персоналом, которая позволяет предприятиям, работающим посменно, практически любого размера и вертикали управлять своим персоналом в одной веб-системе. Управляйте графиками сотрудников, рабочими часами, сменами, запросами на отпуск и расчетом заработной платы — все...
Calamari
calamari.io
Calamari помогает вам управлять отпусками и отслеживать посещаемость. Он автоматизирует расчет ВОМ. Множество способов входа/выхода. Интеграция с Google Apps, Slack, Jira и Office 365.
Zoho Shifts
zoho.com
Планируйте быстрее. Планируйте заранее. Верните себе время. Zoho Shifts — ваш специальный инструмент для планирования смен. Благодаря мощным и простым в использовании функциям вы можете составлять графики работы, отслеживать рабочее время команды и общаться с сотрудниками с любого устройства.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — это передовое программное решение для анализа рабочей силы, предназначенное для повышения производительности удаленных, гибридных и внутренних команд, обеспечивая при этом положительный опыт сотрудников. Hubstaff интегрируется с более чем 30 приложениями, чтобы ваш бизнес мог работать бол...
7shifts
7shifts.com
7shifts — это универсальная платформа для управления командой ресторанов, которая помогает операторам: 1) Принимать более выгодные решения. Вы получите информацию, необходимую для ежедневного принятия оптимальных командных и операционных решений. Достигайте своих трудовых показателей с помощью соблю...
ClockShark
clockshark.com
Выполняйте работу быстрее. Управление выездным сервисным или строительным бизнесом требует координации и отличной команды. Благодаря универсальному набору инструментов ClockShark вы получаете приложение №1 в отрасли для составления расписаний, а также все, что вам нужно для быстрого и точного заверш...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — это универсальное программное обеспечение, которое помогает вам управлять временем, талантами и документами в одной централизованной системе, экономя ваше время, исключая ошибки и приводя вас к успеху. Облачное программное обеспечение для управления персоналом Factorial предназначено для...
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock, созданная в 2004 году, представляет собой простую в использовании систему учета рабочего времени сотрудников, призванную помочь малым предприятиям экономить время за счет повышения точности карт учета рабочего времени и соблюдения законов об учете рабочего времени. Функции отслеживания в...
PayFit
payfit.com
PayFit — это облачная интегрированная платформа для расчета заработной платы и управления персоналом, предлагающая вам лучшее из аутсорсинга заработной платы и использования программного обеспечения для расчета заработной платы в одном решении. Это автоматизированное решение, которое экономит много ...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — это интеллектуальное программное обеспечение для управления персоналом для растущего бизнеса. С Freshteam вы можете привлекать, нанимать и нанимать новых сотрудников, увольнять уходящих сотрудников, управлять информацией о сотрудниках и временем отпуска - и все это в одном месте. Freshte...
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly для временного персонала. Программное обеспечение для планирования сотрудников Zoho Workerly позволяет агентствам управлять своей базой данных клиентов и временных сотрудников, планировать задания на основе требований клиента, создавать расписания и отправлять счета-фактуры - и все эт...
Findmyshift
findmyshift.com
Программное обеспечение для планирования сотрудников стало проще. Создавайте графики работы сотрудников, управляйте запросами на смену, отслеживайте затраты на рабочую силу и общайтесь со своими сотрудниками.
Breathe
breathehr.com
Breathe — это простое и безопасное программное обеспечение для управления персоналом, удостоенное множества наград, которое помогает малым и средним предприятиям Великобритании перевести свои основные кадровые процессы в онлайн, экономя время, обеспечивая душевное спокойствие и позволяя вести бизнес...
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS — ведущее программное обеспечение для расчета заработной платы в Индии. Автоматизируйте расчет заработной платы, PF, TDS с помощью нашей простой в использовании системы расчета заработной платы HR. Получите бесплатную пробную версию прямо сейчас!
Avaza
avaza.com
Avaza предоставляет интегрированный набор функций для ведения вашего бизнеса, ориентированного на клиента. Сюда входят управление проектами и совместная работа, командный чат, планирование ресурсов, учет времени, управление расходами, ценовое предложение и выставление счетов. Каждый из этих модулей ...
ZenHR
zenhr.com
В ZenHR мы стремимся обеспечить нашим пользователям душевное спокойствие. ZenHR — это не просто еще одно программное обеспечение для управления персоналом; это преобразующий HR-опыт, созданный, чтобы помочь HR-отделам и сотрудникам достичь состояния дзен. Благодаря нашим локализованным функциям и ин...
DeskTime
desktime.com
DeskTime — это простое в использовании программное обеспечение для автоматического мониторинга производительности сотрудников, которое позволяет менеджерам следить за работой своей команды, не контролируя каждый аспект дня своих сотрудников. Мы считаем, что менеджерам не нужно тратить время на беспо...
Rotageek
rotageek.com
Умное планирование рабочей силы для повышения производительности, прибыльности и счастья. Независимо от того, составляете ли вы штат сотрудников в цехе или составляете список врачей, поддержите своих сотрудников с помощью решения мирового класса для планирования и управления персоналом. Rotageek мен...