Sitenna US

B2B SaaS для современной инфраструктуры для развертывания и управления сайтами. У современной инфраструктуры (включая беспроводную связь 5G и зарядку электромобилей) есть проблемы. Хотя аналитики заявляют о экспоненциальном росте количества развертываний в ближайшие годы, правда заключается в том, что процесс приобретения сайтов и управления ими в настоящее время является ручным, архаичным и болезненным. Компания Sitenna разработала программное обеспечение для оцифровки процесса, сокращая процесс приобретения объекта с нынешних 24 месяцев до нескольких недель. Мы работаем с недвижимостью, органами местного самоуправления, поставщиками и операторами инфраструктуры.

Веб-сайт: sitenna.com

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