Sirka

Sirka

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: sirka.io

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Наша программа помогает людям предотвращать хронические заболевания или управлять ими, избавляясь от вредных привычек в питании с помощью планов, разработанных проверенными и сертифицированными диетологами/диетологами. Клиенты получают неограниченный доступ к чату для консультаций с нашими специалистами и персональные рекомендации, которые помогут внедрить новые привычки в жизнь.

Веб-сайт: sirka.io

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