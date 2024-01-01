Наша программа помогает людям предотвращать хронические заболевания или управлять ими, избавляясь от вредных привычек в питании с помощью планов, разработанных проверенными и сертифицированными диетологами/диетологами. Клиенты получают неограниченный доступ к чату для консультаций с нашими специалистами и персональные рекомендации, которые помогут внедрить новые привычки в жизнь.

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