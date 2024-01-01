SinkIn — это платформа, на которой размещаются пользовательские стабильные модели распространения и предоставляется современная инфраструктура для поддержки создателей моделей. Он позволяет пользователям входить в систему с помощью Google, электронной почты или выходить из системы. Он также предоставляет пользователям кредиты на покупку моделей, а часть оплаты идет создателям моделей для поддержки их работы. В настоящее время на SinkIn размещено шесть моделей, а именно DreamShaper 3.3, Deliberate, AniReal, диффузия футболок MAGIFACTORY, Realistic Vision V1.2 и Suzumehachi, всего 2645, 435, 138, 123, 77 и 46 запусков соответственно. Платформа позволяет пользователям просматривать и приобретать модели, а также предоставляет создателям моделей платформу для монетизации своей работы.

Веб-сайт: sinkin.ai

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