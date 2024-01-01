Альтернативы - Simpplr
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
Connecteam
connecteam.com
Управляйте своими сотрудниками с помощью одного решения. Общайтесь, управляйте и обучайте своих сотрудников, не работающих на рабочем месте, с помощью универсального корпоративного приложения Connecteam. Легко использовать, легко настраивать и легко масштабировать.
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint — это веб-платформа для совместной работы, интегрируемая с Microsoft Office. Запущенная в 2001 году, SharePoint в основном продается как система управления и хранения документов, но продукт обладает широкими возможностями настройки, и его использование существенно различается в разных орг...
Workplace
workplace.com
Рабочее место — это инструмент коммуникации, который объединяет всех сотрудников вашей компании, даже если они работают удаленно. Используйте знакомые функции, такие как группы, чат и прямая видеотрансляция, чтобы люди могли общаться и работать вместе. Workplace — это корпоративная платформа подклю...
Element
element.io
Element — это безопасное приложение для групповых видеомессенджеров с расширенными настройками конфиденциальности группового чата, функциями командного общения и повышения производительности при работе из дома с использованием открытой сети Matrix. Совместная работа с надежным сквозным шифрованием. ...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания по веб-дизайну под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с ...
Blink
joinblink.com
Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.
Lark
larksuite.com
Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.
Podbean
podbean.com
Запустите подкаст именно так, как вы хотите. С Podbean вы получаете полный пакет — надежный хостинг подкастов, неограниченное хранилище и пропускную способность, рекламные инструменты, рекламу подкастов и премиум-контент. Более 180 тысяч человек выбирают Podbean для создания своих потрясающих подкас...
WorkJam
workjam.com
Выровняйте линию фронта. Наиболее полное цифровое рабочее место Frontline, доказавшее свою эффективность, обеспечит революционные результаты для вашей организации.
Guru
getguru.com
Начните бесплатно с Guru, мощной корпоративной вики, которая устраняет шум чата и предоставляет вам информацию, действительно необходимую для выполнения вашей работы.
Workvivo
workvivo.com
Вовлекайте, вовлекайте и легко связывайте свою компанию с Workvivo™. Программное обеспечение для вовлечения сотрудников, созданное для развития богатой корпоративной культуры. Забронируйте демо здесь!
Softr Studio
softr.io
Softr превращает ваши данные Airtable в красивый и мощный веб-сайт, веб-приложение или клиентский портал. Выберите шаблон или начните с нуля.
Legion
legion.co
Ведущая в отрасли платформа управления персоналом Legion одновременно повышает эффективность труда и вовлеченность сотрудников.
Beekeeper
beekeeper.io
Основная платформа для сотрудников, работающих на передовой Мобильная платформа для мобильных сотрудников. Общайтесь лучше. Координируйтесь быстрее. Делайте больше.
Speakap
speakap.com
Ваш централизованный внутренний коммуникационный центр для подключения, обучения и вовлечения рассредоточенных сотрудников, когда это наиболее важно.
Rewatch
rewatch.com
Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.
Dex
getdex.com
Dex — это персональная CRM, которая напоминает вам о необходимости оставаться на связи. Помните, где вы остановились, устанавливайте напоминания о необходимости связаться и укрепляйте отношения.
Happeo
happeo.com
Интранет для пользователей Google Workspace (G Suite) для улучшения общения, совместной работы и повышения производительности на работе. Ускорьте обмен знаниями и вовлеките свою команду прямо сейчас!
Fellow
fellow.app
Товарищ — лучший инструмент для встреч. От личных встреч до командных встреч: создавайте планы совместных встреч, назначайте действия и записывайте решения.
Jostle
jostle.us
Простое облачное решение для интрасети Jostle; интранет нового поколения, который повышает вовлеченность сотрудников и внутренние коммуникации.
Process Street
process.st
Программное обеспечение для контрольных списков и рабочих процессов для бизнеса. Создавайте повторяющиеся процессы и стандартные рабочие процедуры за считанные секунды. Начните бесплатно.
Zello
zello.com
Универсальное решение для бизнес-коммуникаций, объединяющее 150 миллионов пользователей по всему миру. Расширьте возможности своих сотрудников с помощью мгновенного, воспроизводимого голоса.
Tixio
tixio.io
Ускорьте свою командную работу с помощью индивидуального рабочего пространства. Добавляйте информационные панели, вики, файлы и многое другое! Оптимизируйте рабочий процесс с помощью управления задачами и командных бесед.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и...
Assembly
joinassembly.com
Сборка — это платформа для вовлечения, согласования и повышения производительности сотрудников. С помощью Ассамблеи ваша команда и/или компания поднимет планку признания, что поможет привлечь, удержать и мотивировать членов команды.
Motivosity
motivosity.com
Самая гибкая структура ценообразования. Доступно для малого и среднего бизнеса, отлично подходит для компании любого размера. Нам доверяют тысячи пользователей. Получите бесплатную демо-версию сегодня!
LumApps
lumapps.com
LumApps — это платформа для взаимодействия с сотрудниками, которая обеспечивает каждому сотруднику персонализированное общение, независимо от его местоположения и языка, и дает им возможность выполнять свою работу максимально эффективно.
Haiilo
haiilo.com
Задействуйте свою трансформацию и своих людей. Найдите и активируйте триггеры вовлеченности сотрудников в своей команде для успешной трансформации — за 10 минут в неделю.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps объединяет интранет, общение и обучение в единую платформу, устраняя разрыв между настольными и нерабочими сотрудниками.