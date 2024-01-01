Альтернативы - Simpplr

Otter

Otter

otter.ai

Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Управляйте своими сотрудниками с помощью одного решения. Общайтесь, управляйте и обучайте своих сотрудников, не работающих на рабочем месте, с помощью универсального корпоративного приложения Connecteam. Легко использовать, легко настраивать и легко масштабировать.

Microsoft Sharepoint

Microsoft Sharepoint

microsoft.com

SharePoint — это веб-платформа для совместной работы, интегрируемая с Microsoft Office. Запущенная в 2001 году, SharePoint в основном продается как система управления и хранения документов, но продукт обладает широкими возможностями настройки, и его использование существенно различается в разных орг...

Workplace

Workplace

workplace.com

Рабочее место — это инструмент коммуникации, который объединяет всех сотрудников вашей компании, даже если они работают удаленно. Используйте знакомые функции, такие как группы, чат и прямая видеотрансляция, чтобы люди могли общаться и работать вместе. Workplace — это корпоративная платформа подклю...

Element

Element

element.io

Element — это безопасное приложение для групповых видеомессенджеров с расширенными настройками конфиденциальности группового чата, функциями командного общения и повышения производительности при работе из дома с использованием открытой сети Matrix. Совместная работа с надежным сквозным шифрованием. ...

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания по веб-дизайну под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с ...

Blink

Blink

joinblink.com

Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.

Podbean

Podbean

podbean.com

Запустите подкаст именно так, как вы хотите. С Podbean вы получаете полный пакет — надежный хостинг подкастов, неограниченное хранилище и пропускную способность, рекламные инструменты, рекламу подкастов и премиум-контент. Более 180 тысяч человек выбирают Podbean для создания своих потрясающих подкас...

WorkJam

WorkJam

workjam.com

Выровняйте линию фронта. Наиболее полное цифровое рабочее место Frontline, доказавшее свою эффективность, обеспечит революционные результаты для вашей организации.

Guru

Guru

getguru.com

Начните бесплатно с Guru, мощной корпоративной вики, которая устраняет шум чата и предоставляет вам информацию, действительно необходимую для выполнения вашей работы.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Вовлекайте, вовлекайте и легко связывайте свою компанию с Workvivo™. Программное обеспечение для вовлечения сотрудников, созданное для развития богатой корпоративной культуры. Забронируйте демо здесь!

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

Softr превращает ваши данные Airtable в красивый и мощный веб-сайт, веб-приложение или клиентский портал. Выберите шаблон или начните с нуля.

Legion

Legion

legion.co

Ведущая в отрасли платформа управления персоналом Legion одновременно повышает эффективность труда и вовлеченность сотрудников.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Основная платформа для сотрудников, работающих на передовой Мобильная платформа для мобильных сотрудников. Общайтесь лучше. Координируйтесь быстрее. Делайте больше.

Speakap

Speakap

speakap.com

Ваш централизованный внутренний коммуникационный центр для подключения, обучения и вовлечения рассредоточенных сотрудников, когда это наиболее важно.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.

Dex

Dex

getdex.com

Dex — это персональная CRM, которая напоминает вам о необходимости оставаться на связи. Помните, где вы остановились, устанавливайте напоминания о необходимости связаться и укрепляйте отношения.

Happeo

Happeo

happeo.com

Интранет для пользователей Google Workspace (G Suite) для улучшения общения, совместной работы и повышения производительности на работе. Ускорьте обмен знаниями и вовлеките свою команду прямо сейчас!

Fellow

Fellow

fellow.app

Товарищ — лучший инструмент для встреч. От личных встреч до командных встреч: создавайте планы совместных встреч, назначайте действия и записывайте решения.

Jostle

Jostle

jostle.us

Простое облачное решение для интрасети Jostle; интранет нового поколения, который повышает вовлеченность сотрудников и внутренние коммуникации.

Process Street

Process Street

process.st

Программное обеспечение для контрольных списков и рабочих процессов для бизнеса. Создавайте повторяющиеся процессы и стандартные рабочие процедуры за считанные секунды. Начните бесплатно.

Zello

Zello

zello.com

Универсальное решение для бизнес-коммуникаций, объединяющее 150 миллионов пользователей по всему миру. Расширьте возможности своих сотрудников с помощью мгновенного, воспроизводимого голоса.

Tixio

Tixio

tixio.io

Ускорьте свою командную работу с помощью индивидуального рабочего пространства. Добавляйте информационные панели, вики, файлы и многое другое! Оптимизируйте рабочий процесс с помощью управления задачами и командных бесед.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — это облачная платформа, которая соединяет людей и вещи с пространствами, превращая здания в умные пространства. Используя возможности устройств Cisco в качестве датчиков (Catalyst, Meraki, Webex) и экосистему Spaces, платформа призвана сделать здания безопасными, умными, устойчивыми и...

Assembly

Assembly

joinassembly.com

Сборка — это платформа для вовлечения, согласования и повышения производительности сотрудников. С помощью Ассамблеи ваша команда и/или компания поднимет планку признания, что поможет привлечь, удержать и мотивировать членов команды.

Motivosity

Motivosity

motivosity.com

Самая гибкая структура ценообразования. Доступно для малого и среднего бизнеса, отлично подходит для компании любого размера. Нам доверяют тысячи пользователей. Получите бесплатную демо-версию сегодня!

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps — это платформа для взаимодействия с сотрудниками, которая обеспечивает каждому сотруднику персонализированное общение, независимо от его местоположения и языка, и дает им возможность выполнять свою работу максимально эффективно.

Haiilo

Haiilo

haiilo.com

Задействуйте свою трансформацию и своих людей. Найдите и активируйте триггеры вовлеченности сотрудников в своей команде для успешной трансформации — за 10 минут в неделю.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps объединяет интранет, общение и обучение в единую платформу, устраняя разрыв между настольными и нерабочими сотрудниками.

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности