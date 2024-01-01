Simply POS

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Платформа автоматизации точек продаж, электронной коммерции и розничных магазинов на базе искусственного интеллекта для бизнеса с числом магазинов от 1 до 101.

Веб-сайт: simplypos.com

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