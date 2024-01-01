Simpl

Simpl

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Веб-сайт: getsimpl.com

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Simpl — это ведущая в Индии сеть кассовых операций в одно касание, призванная сделать платежи невидимыми и сделать деньги разумными. Он стремится к упрощению и демократизации цифровой трансформации в платежном пространстве. Являясь ведущей платформой для взаимодействия с потребителями в Индии, Simpl ставит перед собой задачу предоставить продавцам возможность строить доверительные отношения с клиентами, по одной транзакции за раз. Имея более 26 000 доступных продавцов и миллионы доверенных пользователей по всей Индии, Simpl планирует создать инклюзивный опыт цифровых платежей для Индии, который расширяет возможности и укрепляет доверие между продавцами и их клиентами. Simpl предоставляет комплексное решение для преобразования электронной коммерции. Это позволяет продавцам предоставлять клиентам возможность оформления заказа в одно касание, защиту покупателей и возможность последующей оплаты, чтобы они могли чувствовать себя в безопасности и доверять им при совершении покупок в Интернете. С помощью Simpl продавцы могут предоставить потребителям простой, безопасный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
Категории:
Finance
Платеж в рассрочку и программное обеспечение «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL)

Веб-сайт: getsimpl.com

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Альтернативы

PayPal

PayPal

paypal.com

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Klarna

Klarna

klarna.com

Affirm

Affirm

affirm.com

Zip

Zip

zip.co

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Tamara

Tamara

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Zilch

Zilch

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