Simpl — это ведущая в Индии сеть кассовых операций в одно касание, призванная сделать платежи невидимыми и сделать деньги разумными. Он стремится к упрощению и демократизации цифровой трансформации в платежном пространстве. Являясь ведущей платформой для взаимодействия с потребителями в Индии, Simpl ставит перед собой задачу предоставить продавцам возможность строить доверительные отношения с клиентами, по одной транзакции за раз. Имея более 26 000 доступных продавцов и миллионы доверенных пользователей по всей Индии, Simpl планирует создать инклюзивный опыт цифровых платежей для Индии, который расширяет возможности и укрепляет доверие между продавцами и их клиентами. Simpl предоставляет комплексное решение для преобразования электронной коммерции. Это позволяет продавцам предоставлять клиентам возможность оформления заказа в одно касание, защиту покупателей и возможность последующей оплаты, чтобы они могли чувствовать себя в безопасности и доверять им при совершении покупок в Интернете. С помощью Simpl продавцы могут предоставить потребителям простой, безопасный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

Веб-сайт: getsimpl.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Simpl, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.