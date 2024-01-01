Simms Fishing

Компания Simms была основана в 1980 году дальновидным рыболовом и давним речным гидом Джоном Симмсом. Потратив десятилетия на предоставление клиентам незабываемых впечатлений на самых величественных реках мира, Джон понял, что доступные в то время вейдерсы не справлялись с задачей обеспечения сухости, комфорта и безопасности людей, которых он сопровождал, на реке. Не говоря уже о гидах, которые, как и он, жили и дышали спортом более 150 дней в году. Итак, он приступил к созданию продукции, достойной нового поколения рыболовов, которые, как и он, хотели раньше выходить на воду и дольше оставаться на ней в любую погоду. Независимо от того, являетесь ли вы опытным гидом или ребенком, делающим первый заброс с семейного причала. Независимо от того, являются ли ваши родные воды Токийским или Бристольским заливом. Независимо от того, тянете ли вы дрейфующую лодку или снаряжение, готовое к турниру, Симмс стремится снизить барьеры, которые стоят между мировыми реками, озерами и открытыми водоемами и теми, кто слышит их зов.

Веб-сайт: simmsfishing.com

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