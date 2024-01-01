Расширение возможностей команд FinOps, бухгалтерского учета и FP&A с помощью надежной технологии No Code и AI. Все ваши внешние финансовые данные (банки, шлюзы и т. д.) реплицируются в ваше хранилище данных для сверки, отслеживания и движения денежных средств в Латинской Америке.

Веб-сайт: simetrik.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Simetrik, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.