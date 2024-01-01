Silicon Valley Bank

Silicon Valley Bank

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Веб-сайт: svb.com

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Silicon Valley Bank (SVB), подразделение First Citizens Bank, является банком самых инновационных компаний и инвесторов в мире. SVB предоставляет коммерческие и частные банковские услуги частным лицам и компаниям в сфере технологий, медико-биологических наук и здравоохранения, прямых инвестиций, венчурного капитала и виноделия премиум-класса. SVB работает в центрах инноваций по всей территории Соединенных Штатов, удовлетворяя уникальные потребности своих динамично развивающихся клиентов благодаря глубокому отраслевому опыту, знаниям и связям. Материнская компания SVB, First Citizens Bancshares, Inc. (NASDAQ: FCNCA), входит в число 20 крупнейших финансовых учреждений США с активами на сумму более 200 миллиардов долларов. First Citizens Bank, член FDIC.

Веб-сайт: svb.com

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