SignalZen — это онлайн-чат для вашего веб-сайта, который позволяет вам общаться с посетителями вашего веб-сайта непосредственно из Slack. Создав учетную запись в SignalZen и вставив небольшой фрагмент HTML-кода в код вашего веб-сайта, вы начнете получать сеансы чата от своих клиентов онлайн в Slack. Это приложение Slack позволяет вам общаться с посетителями вашего веб-сайта в режиме реального времени и двумя способами интеграции — через выделенные каналы чата или потоки в одном канале.

Веб-сайт: signalzen.com

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