Siftly

Siftly

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: siftly.ai

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Siftly в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Siftly — это ваш личный аналитик данных с использованием искусственного интеллекта, который может предоставить вам важную бизнес-информацию за секунды, а не дни. Ранее Эйрдот.

Веб-сайт: siftly.ai

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