Альтернативы - Sift

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требо...

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

LexisNexis Legal & Professional — ведущий мировой поставщик юридической, нормативной и деловой информации и аналитики, которые помогают клиентам повысить производительность, улучшить процесс принятия решений и результаты, а также продвигать верховенство закона во всем мире. LexisNexis помогает юрис...

Castle

Castle

castle.io

Castle — это платформа для управления рисками идентификации и мошенничества. Мы помогаем командам по безопасности и борьбе с мошенничеством обнаруживать, расследовать, сообщать и в конечном итоге пресекать мошенничество при регистрации, входе в систему и во время транзакций. Наши SDK интегрируются с...

Fingerprint

Fingerprint

fingerprint.com

Fingerprint — это ведущая платформа анализа устройств для крупномасштабных веб- и мобильных приложений, которая помогает разработчикам создавать лучшие в своем классе решения для обнаружения мошенничества. Точность отпечатков пальцев составляет 99,5%, стабильные идентификаторы посетителей, которые с...

Authorize.net

Authorize.net

authorize.net

Authorize.net поддерживает обработку платежей, помогая малым предприятиям принимать платежи по кредитным картам и eCheck онлайн, лично, через мобильные устройства и т. д.

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido, компания Entrust, помогает предприятиям создавать автоматизированную проверку личности с учетом их уникальных потребностей с помощью комплексного решения для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Мы помогаем более чем 1200 компаниям поддерживать открытые, безопасные и инклюзив...

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейл, штат Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мо...

hCaptcha

hCaptcha

hcaptcha.com

hCaptcha — это платформа №1 для защиты от ботов, ориентированная на конфиденциальность. hCaptcha Enterprise предлагает беспрецедентную точность обнаружения и предотвращения случаев мошенничества и злоупотреблений, а также комплексные решения для защиты онлайн-ресурсов как от автоматических, так и от...

Pipl

Pipl

pipl.com

Pipl — компания, занимающаяся идентификацией личности. Мы используем многомерные ссылки для установления глубоких связей между более чем 28 миллиардами уникальных идентификаторов — электронной почтой, мобильным телефоном, социальными сетями и другими данными, охватывающими весь земной шар. Наши реше...

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy — это глобальная комплексная платформа для проверки личности, предотвращения мошенничества и обеспечения соответствия требованиям, наиболее известная благодаря своей комплексной службе проверки личности. Объединив искусственный интеллект, биометрические технологии и собственную команду экспер...

MaxMind

MaxMind

maxmind.com

С 2002 года MaxMind является ведущим поставщиком инструментов IP-аналитики, обнаружения прокси-серверов и онлайн-мошенничества. Компания MaxMind, известная как создатель GeoIP® и первая компания, предлагающая как данные об IP-адресах, так и услуги по обнаружению мошенничества, ставит перед собой зад...

Stytch

Stytch

stytch.com

Stytch — самая мощная платформа идентификации, созданная для разработчиков. Благодаря расширенным функциям, таким как снятие отпечатков пальцев устройств и аутентификация, устойчивая к взлому учетной записи, Stytch предоставляет инфраструктуру, позволяющую сделать управление идентификацией и доступо...

Digital River

Digital River

digitalriver.com

Digital River — это серверное решение для глобальной экспансии, платежей, налогов, борьбы с мошенничеством и соблюдения требований. Гибкие API позволяют легко интегрировать нашу настраиваемую кассу с любой существующей торговой платформой. Устраните риски и сложности с помощью нашей официальной бизн...

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck, Inc. предоставляет решения для проверки цифровой личности по требованию для целей KYC, борьбы с мошенничеством и проверки возраста. Ее высокоточные, быстрые и безопасные решения доступны через IDN-Direct, решение на основе API, которое интегрируется в системы и процессы клиентов, а так...

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub — это единая платформа проверки, обеспечивающая безопасность всего пути пользователя. Благодаря настраиваемым решениям Sumsub для KYC/AML, KYB, мониторинга транзакций и предотвращения мошенничества вы можете организовать процесс проверки, приветствовать больше клиентов по всему миру, соблюдат...

IPQS

IPQS

ipqualityscore.com

IPQS предлагает универсальный пакет API для предотвращения мошенничества, который эффективно обнаруживает и предотвращает сложные мошеннические действия, такие как человекоподобные боты, резидентные прокси, поддельные электронные письма и украденные пользовательские данные. Нашим инструментам провер...

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva Incapsula предоставляет брандмауэр веб-приложений корпоративного уровня для защиты вашего сайта от новейших угроз, интеллектуальные и мгновенно эффективные 360-градусные анти-DDoS-решения (уровни 3-4 и 7), глобальную CDN для ускорения скорости загрузки вашего сайта. и минимизировать использо...

Authsignal

Authsignal

authsignal.com

Authsignal — это встроенная платформа аутентификации, предоставляющая ключи доступа и другие современные факторы аутентификации. Основное внимание уделяется предоставлению предприятиям и предприятиям среднего бизнеса возможности беспрепятственной аутентификации личности клиентов, предотвращения моше...

Ocrolus

Ocrolus

ocrolus.com

Ocrolus — это платформа искусственного интеллекта для документов, которая позволяет быстрее и точнее принимать финансовые решения. Компания анализирует документы с точностью более 99 %, независимо от формата и качества, поддерживая сотни типов документов, включая банковские выписки, квитанции о зара...

UpPass

UpPass

uppass.io

UpPass — это платформа для проверки личности без кода, которая помогает максимально быстро остановить онлайн-мошенничество. Как и в случае с формой Google, вы можете создать форму регистрации вместе с любыми этапами проверки (сравнение активности и лица, проверка электронной почты, проверка OTP номе...

CHEQ

CHEQ

cheq.ai

Лидер в области безопасности на рынке.aНедавние исследования показывают, что более 27% интернет-трафика является недействительным, что приводит к потере 42 миллиардов долларов в год. И становится только хуже. В современном цифровом мире любой, у кого есть доступ в Интернет, может нанести значительны...

Prove

Prove

prove.com

Prove — это современный способ для предприятий предоставить своим клиентам возможность подтвердить свою личность с помощью всего лишь телефона. Prove предлагает решения, ориентированные на телефон, которые позволяют своим клиентам привлекать новых потребителей и взаимодействовать с существующими пот...

SEON

SEON

seon.io

SEON меняет методы борьбы с мошенничеством ведущих команд по борьбе с мошенничеством и рисками. Наша платформа по борьбе с мошенничеством и борьбой с отмыванием денег позволяет предприятиям обнаруживать и предотвращать потенциальные угрозы до того, как они произойдут. Подход, ориентированный на API,...

Recorded Future

Recorded Future

recordedfuture.com

Recorded Future — крупнейшая в мире компания по анализу угроз. Intelligence Cloud от Recorded Future обеспечивает сквозную информацию о противниках, инфраструктуре и целях. Индексируя Интернет через открытую сеть, даркнет и технические источники, Recorded Future обеспечивает видимость в режиме реаль...

Bolt Merchant

Bolt Merchant

bolt.com

Привлекайте на 50 % больше клиентов и увеличивайте продажи с помощью оформления заказа Bolt One Click. Усовершенствуйте процесс оформления заказа с помощью оформления заказа в один клик, 100% гарантии возврата средств при мошенничестве, доступа к десяткам миллионов покупателей в сети Bolt и многого ...

Cognito

Cognito

cognitohq.com

Проверка личности Cognito обеспечивает мгновенное соблюдение требований KYC и AML, проверку списков наблюдения и многое другое в глобальном масштабе с помощью всего лишь нескольких строк кода.

Chargebacks911

Chargebacks911

chargebacks911.com

Зарождение Chargebacks911 не было связано с банковским делом или платежами. На самом деле они вообще не были в финансовом секторе. Компания была основана торговцами, которые потратили годы на создание онлайн-бизнеса, но увидели, как их успех был сведен на нет спорами клиентов. Этот опыт вдохновил на...

Fraud.net

Fraud.net

fraud.net

Fraud.net управляет первой полнофункциональной платформой для борьбы с мошенничеством, AML и KYC, созданной для цифровых предприятий и финтех-компаний по всему миру. Отмеченная наградами облачная платформа помогает организациям любого размера использовать аналитику рисков на основе искусственного ин...

Socure

Socure

socure.com

Запатентованная платформа машинного обучения Socure обеспечивает повышенный стандарт обеспечения полного соответствия требованиям CIP/KYC, обнаружения мошенничества, проверки документов, удостоверяющих личность, и подтверждения владения банковским счетом с помощью специально созданного комплексного ...

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