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Альтернативы - Showell

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Попробуйте нашу безопасную платформу для обмена документами бесплатно. Мгновенно узнавайте, когда документы открываются и какие страницы читаются.

Showpad

Showpad

showpad.com

Платформа поддержки продаж Showpad объединяет лучшее в отрасли программное обеспечение для обучения и коучинга с инновационными контент-решениями, что способствует увеличению продаж.

Highspot

Highspot

highspot.com

Highspot предлагает самые передовые в отрасли инструменты и программное обеспечение для повышения эффективности маркетинга и увеличения продаж.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Превращайте простые PDF-файлы в интерактивные и привлекательные документы профессионального вида, управляйте маркетинговыми инструментами, анализируйте файлы и многое другое.

Allego

Allego

allego.com

Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Запечатывайте каждую сделку. Выигрывайте больше с помощью онлайн-предложений, которые выделяются и обеспечивают покупательский опыт мирового класса.

ProProfs

ProProfs

proprofs.com

ProProfs - программное обеспечение для управления знаниями для викторин, тестов, обучения, карточек и базы знаний. Начните работу с нашим программным обеспечением для управления знаниями.

Dubb

Dubb

dubb.com

Мировая платформа видеокоммуникаций, ориентированная на продажи – видео для себя

Seismic

Seismic

seismic.com

Узнайте, как решение Seismic для обучения и коучинга на базе искусственного интеллекта позволяет командам продаж и маркетинга привлекать покупателей и увеличивать доходы.

SalesHood

SalesHood

saleshood.com

Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте ...

Flipdeck

Flipdeck

flipdeck.com

Простой визуальный органайзер контента. Вам сложно организовывать и доставлять контент? Расстраиваются ли люди из-за того, что не могут найти то, что им нужно? Упростите представление любого контента в любом месте, разместив ссылку на него на карте Flipdeck. Создавайте карточки со ссылками на любой ...

Zoomifier

Zoomifier

zoomifier.com

Лучший способ управлять жизненным циклом торгового контента для повышения эффективности продаж ZOOMIFIER Решения для продуктов Ресурсы Цены Запрос на вход в систему Демонстрация Лучший способ управлять жизненным циклом торгового контента для ускорения ваших продаж Лидеры отрасли, использующие Zoomif...

Flowla

Flowla

flowla.com

Flowla — это новый способ привлечь ваших потенциальных клиентов к цифровым персонализированным путешествиям, где ваш контент воспринимается весело и увлекательно, а разговоры начинаются естественным образом… Независимо от того, участвуете ли вы; - Продажи и закрытие сделок, - Успех и привлечение нов...

AirDeck

AirDeck

airdeck.co

AirDeck — это платформа для повествования документов, сотрудничающая с командами корпоративных продаж, внедрения CS и маркетинга для доставки персонализированного контента в больших масштабах. Легко добавляйте голос или видео в любой документ или презентацию, отправляйте уникальные ссылки для отслеж...

Spekit

Spekit

spekit.com

Spekit — это платформа оперативного обучения, созданная с учетом того, как мы сегодня учимся на работе. Он обеспечивает обучение и рекомендации, когда и где командам необходимо ориентироваться в новых процессах, технологиях и методологиях, не нарушая при этом производительность. Spekit устанавливает...

SalesGRID

SalesGRID

salesgrid.us

SalesGRID означает, что вы можете систематизировать лучшие практики на всех этапах процесса продаж. Соберите весь свой лучший контент, тактики и силовые приемы продаж в единую, удобную в использовании книгу для вашей команды по продажам и маркетингу.

Prezentor

Prezentor

prezentor.com

В Prezentor мы верим в то, что продажи должны стать более человечными. Наше динамическое программное обеспечение для поддержки продаж меняет способ осуществления продаж, создавая объемный опыт из торговых презентаций, чтобы вы могли продавать лучше и стать доверенным консультантом своего клиента. Pr...

ClearSlide

ClearSlide

clearslide.com

Мы стремимся сделать каждое взаимодействие с клиентом успешным. Каждое электронное письмо, каждая встреча и каждая презентация должны быть потрясающими. ClearSlide предоставляет полноценную платформу для взаимодействия с покупателями, которая сочетает в себе управление контентом, интегрированные ком...

Matik

Matik

matik.io

Matik автоматизирует создание и отправку персонализированных презентаций на основе данных. Просто предоставьте Matik несколько входных данных (например, для какой учетной записи предназначена колода, диапазон дат), и Matik запросит данные для создания презентации Google Slides или Microsoft PowerPoi...

Enablix

Enablix

enablix.com

Команды по доходам работают быстро, и внедрение не должно их замедлять. Enablix обеспечивает синхронизацию ваших команд, чтобы ваши маркетологи могли беспрепятственно снабдить ваших представителей контентом, обучением и ресурсами, необходимыми для достижения результатов. Enablix — это решение, созда...

Klyck.io

Klyck.io

klyck.io

Klyck — это идеальное решение для организации, поиска и обмена информацией. Централизуйте знания вашей команды, обеспечьте быстрый и легкий доступ ко всему вашему контенту. Используйте свой контент на пользовательских страницах, которые вы адаптируете для каждой ситуации, чтобы сэкономить время, ден...

DealLab

DealLab

deallab.io

DealLab.io объединяет целые сделки в одну платформу для совместной работы, получая при этом информацию о том, «как» продвигать сделки и «что» делать, чтобы их закрыть. Выявляйте тревожные сигналы и риски сделок, а также избегайте бесчисленных часов, потраченных на беспорядочную переписку по электрон...

Valuecase

Valuecase

valuecase.com

Вчера продажи представляли собой хаос из бесконечных потоков электронной почты, потерянных вложений, таблиц планов действий и ошеломленных потенциальных клиентов, которые исчезли. ‍ Сегодня продажи осуществляются с помощью Valuecase. Таким образом, потенциальные клиенты могут двигаться быстрее, и пр...

SPCE

SPCE

spce.com

SP_CE предлагает цифровые комнаты, где вы можете безопасно приглашать людей, делиться контентом и сотрудничать. При этом вы получаете полезную информацию о пути ваших покупателей. У наших клиентов обычно есть три общие черты: 1. Длительные циклы продаж. 2. Множество контактов для заключения сделки, ...

Aligned

Aligned

alignedup.com

Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с кли...

Storydoc

Storydoc

storydoc.com

Легко создавайте потрясающие интерактивные колоды, повышающие вовлеченность. Перейдите от статических PDF-файлов к эффективному сопровождению, которое оживит вашу историю.

ClientPoint

ClientPoint

clientpoint.net

Наша корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предл...

QorusDocs

QorusDocs

qorusdocs.com

QorusDocs — это поставщик программного обеспечения для управления предложениями на базе искусственного интеллекта, базирующийся в Сиэтле, штат Вашингтон, который автоматизирует создание важных ответов на запросы предложений и предложений, которые выделяются и выигрывают сделки. Компания поддерживает...

Bigtincan

Bigtincan

bigtincan.com

Bigtincan Content Hub переопределяет процессы продаж, маркетинга и обслуживания, позволяя командам работать вместе умнее и быстрее для достижения оптимальных результатов. Благодаря сложным функциям на базе искусственного интеллекта и автоматизации, которые поддерживают каждый этап процесса покупки, ...

Klue

Klue

klue.com

Klue — это платформа конкурентной разведки на базе искусственного интеллекта, призванная помочь маркетологам продуктов и командам CI собирать, обрабатывать и предоставлять полезную информацию о конкурентах, чтобы дать возможность отделам продаж выиграть больше бизнеса. Klue позволяет командам корпор...

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента,...

Roi4Presenter

Roi4Presenter

roi4presenter.com

ROI4Presenter — это веб-приложение и мобильное приложение для автоматизации продаж, привлечения потенциальных клиентов и адаптации к ним. Инструмент помогает сэкономить время и повысить эффективность презентаций менеджерам по продажам, маркетологам, HR-ам и всем, кто активно использует презентации к...

GTM Buddy

GTM Buddy

gtmbuddy.ai

Платформа поддержки продаж GTM Buddy помогает торговым представителям строить отношения с клиентами и увеличивать доходы с помощью актуального, заслуживающего доверия и привлекательного контента.

Mediafly

Mediafly

mediafly.com

Первая и единственная точка B2B для увеличения дохода Все, что нужно вашей команде для привлечения покупателей, подготовки продавцов, количественной оценки ценности и постоянной оптимизации производительности. Одна модульная платформа, обеспечивающая предсказуемый рост доходов в любом масштабе.

Rolldog CRM

Rolldog CRM

rolldog.com

Rolldog — это решение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), объединяющее в себе все преимущества обеспечения продаж. Rolldog помогает компаниям управлять отношениями с клиентами, одновременно активно отслеживая и оценивая потенциальных клиентов и возможности, которые помогают увеличить...

Folloze

Folloze

folloze.com

Целью Folloze является расширение возможностей B2B-маркетинговых команд, стремящихся реагировать на запросы нового поколения B2B-покупателей, путем создания ведущей в отрасли платформы взаимодействия с покупателями. Под руководством маркетологов, работающих на переднем крае, отделы по доходам исполь...

EasyUser

EasyUser

easyuser.co

Самый разумный способ поделиться контентом и заключить больше сделок. С EasyUser вы можете объединить все свои видео, демонстрации и презентации в одну ссылку, а затем поделиться ею с потенциальными клиентами и отслеживать каждое их посещение.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.

Paperflite

Paperflite

paperflite.com

Курируйте, систематизируйте и распространяйте свои маркетинговые материалы, отслеживайте их эффективность и вовлеченность в режиме реального времени с помощью Paperflite.

GetAccept

GetAccept

getaccept.com

С легкостью удовлетворите свои потребности в цифровых продажах с помощью нашего универсального программного обеспечения! Зарегистрируйте бесплатную учетную запись сегодня и заключайте сделки быстрее.

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

Увеличение доходов благодаря ведущим CPQ и CLM. Единая платформа для формирования котировок и контрактов, привлечения покупателей и получения информации о покупателях в режиме реального времени.

Mindmatrix

Mindmatrix

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Mindmatrix предлагает программное обеспечение PRM, программное обеспечение для управления продажами, программное обеспечение для автоматизации маркетинга и управления каналами — на одной платформе.

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