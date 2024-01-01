Slovenský hydrometeorologický ústav, hydrologické a meteorologické predpovede a výstrahy, analýzy počasia, história počasia, emisie, kvalita ovzdušia

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