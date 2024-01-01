Shipmates

Shipmates

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Веб-сайт: shipmates.app

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Shipmate — это платформа доставки, которая позволяет владельцам онлайн-бизнеса бронировать стандартные и стандартные заказы с помощью нескольких курьеров на Филиппинах. Альтернатива хлопотам ручного бронирования и доставки. Shipmate помогает предприятиям электронной коммерции расти, делая процесс доставки проще и быстрее.

Веб-сайт: shipmates.app

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