Shimmer

Shimmer

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Веб-сайт: shimmer.care

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Живите лучше с СДВГ. Shimmer — это коучинговая платформа №1 для взрослых с СДВГ. Разработано экспертами-клиницистами по СДВГ и тренерами-психологами. Создайте жизнь, которая вам нравится, с помощью индивидуального видеокоучинга 1:1, инструментов повышения производительности, созданных вручную, и научно обоснованных учебных модулей.

Веб-сайт: shimmer.care

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