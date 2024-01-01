SherpaDesk фокусируется на том, что важнее всего для профессиональных услуг – времени. SherpaDesk — это облачное решение для автоматизации профессиональных услуг (PSA), которое объединяет основные бизнес-процессы в одно решение. Организации могут отслеживать проблемы с обслуживанием клиентов, фиксировать оплачиваемое и неоплачиваемое время и отслеживать всю прибыльность своего проекта. Мобильное приложение SherpaDesk — идеальное решение для любых организаций, у которых есть специалисты в этой области и которым необходимо вести учет своего времени и расходов.

Веб-сайт: sherpadesk.com

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