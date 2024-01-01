SherpaDesk

SherpaDesk

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: sherpadesk.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для SherpaDesk в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

SherpaDesk фокусируется на том, что важнее всего для профессиональных услуг – времени. SherpaDesk — это облачное решение для автоматизации профессиональных услуг (PSA), которое объединяет основные бизнес-процессы в одно решение. Организации могут отслеживать проблемы с обслуживанием клиентов, фиксировать оплачиваемое и неоплачиваемое время и отслеживать всю прибыльность своего проекта. Мобильное приложение SherpaDesk — идеальное решение для любых организаций, у которых есть специалисты в этой области и которым необходимо вести учет своего времени и расходов.
Категории:
Business
Биллинговое программное обеспечение

Веб-сайт: sherpadesk.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SherpaDesk, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

PayPal

PayPal

paypal.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Wave

Wave

waveapps.com

Xero

Xero

xero.com

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Bookipi

Bookipi

bookipi.com

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Bill.com

Bill.com

bill.com

Moneybird

Moneybird

moneybird.com

Вам также может понравиться

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

Autotask

Autotask

autotask.net

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

SocketBee

SocketBee

socketbee.com

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

Jatheon

Jatheon

jatheon.com

EyeOnTask

EyeOnTask

eyeontask.com

1Time

1Time

1timetracking.com

InvoiceNinja

InvoiceNinja

invoiceninja.com

Zistemo

Zistemo

zistemo.com

SimpliField

SimpliField

simplifield.com

WorkflowMax

WorkflowMax

workflowmax.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности