WebCatalog
SheCodes

SheCodes

shecodes.io

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для SheCodes в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Начните учиться программировать сегодня с практических онлайн-семинаров SheCodes по программированию, предназначенных для занятых женщин.

Веб-сайт: shecodes.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SheCodes, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

AI Code Mentor

AI Code Mentor

code-mentor.ai

Linux Academy

Linux Academy


Learn AdaCore

Learn AdaCore

learn.adacore.com

Coddy

Coddy

coddy.tech

Mimo

Mimo

mimo.org

Sumocode

Sumocode


Parcel

Parcel

parcel.io

FutureLearn

FutureLearn

futurelearn.com

Oberlo

Oberlo

oberlo.com

TimeHero

TimeHero

timehero.com

Unreal Online Learning

Unreal Online Learning

unrealengine.com

Mondly

Mondly

mondly.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности