SharpTools

SharpTools

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: sharptools.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для SharpTools в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Визуализируйте и автоматизируйте свой умный дом. Создавайте собственные информационные панели умного дома и правила домашней автоматизации с помощью простого, но мощного решения.

Веб-сайт: sharptools.io

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