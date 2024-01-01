Альтернативы - Shapeways

Tinkercad

Tinkercad

tinkercad.com

Tinkercad — это бесплатное и простое в использовании приложение для 3D-проектирования, электроники и кодирования.

Onshape

Onshape

onshape.com

Войти/Войти в Onshape — современную CAD-систему, используемую тысячами компаний по всему миру.

OctoPrint

OctoPrint

octoprint.org

OctoPrint — это быстрый веб-интерфейс для вашего 3D-принтера.

SelfCAD

SelfCAD

selfcad.com

Проблема: программное обеспечение 3D профессионального уровня сложно освоить, а программное обеспечение начального уровня работает медленно и ограничено. И обоим им требуется несколько программ для выполнения работы по 3D-печати. Решение SelfCAD предлагает возможности профессионального уровня, легко...

Jiga

Jiga

jiga.io

Синхронизируйте своих поставщиков со стеком коммуникаций вашей организации. Автоматизируйте запросы предложений, заказы на покупку и отслеживание статуса заказов.

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One™ предлагает динамический совместный доступ к технологиям моделирования и анализа данных, а также масштабируемым высокопроизводительным вычислениям и облачным ресурсам — и все это в одном месте.

BuildBee

BuildBee

buildbee.com

Облачное программное обеспечение для резки и контроля с интегрированной средой блочного кодирования, базовыми функциями моделирования, такими как генератор форм для печенья и генератор литофана, а также оптимизированный рабочий процесс. Он имеет отличные функции, такие как инструмент автоматического...

Fictiv

Fictiv

fictiv.com

Fictiv — это операционная система для индивидуального производства, которая позволяет быстрее, проще и эффективнее искать и поставлять механические детали. Наша интеллектуальная система, поддерживаемая лучшими в своем классе специалистами по операциям, организует сеть тщательно проверенных и управля...

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