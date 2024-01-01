Shapeways

Shapeways

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Веб-сайт: shapeways.com

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Shapeways — это ведущая платформа, переопределяющая создание продуктов посредством услуг по проектированию, производству и продаже с использованием 3D-печати.
Категории:
Photography & Graphics
Программное обеспечение для 3D-печати

Веб-сайт: shapeways.com

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Альтернативы

Tinkercad

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Onshape

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OctoPrint

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fictiv.com

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