Альтернативы - Shapelab

Vectary

Vectary

vectary.com

Создавайте интерактивные 3D-приложения, чтобы донести свои идеи. Встречайте Vectary, онлайн-платформу для создания и управления интерактивными 3D-проектами, которые вдохновляют, обучают и решают проблемы. Никаких загрузок, никакого кода — все в браузере.

Artflow

Artflow

artflow.ai

А.И. совместное создание видео в вашем браузере. Выберите своего персонажа и сцену, напишите свой диалог и найдите идеальный голос. Пусть А.И. воплотите свою историю в жизнь.

KAEDIM

KAEDIM

kaedim3d.com

Волшебным образом создавайте собственные 3D-модели за считанные минуты. Хватит тратить время на инструменты моделирования. Создавайте потрясающие 3D-изображения, используя только изображение.

Coohom

Coohom

coohom.com

Программное обеспечение для 3D-рендеринга и визуализации продуктов с мощными функциями AR и VR, предназначенное для дизайна интерьера, домашнего декора, кухни и ванной, гостиничного бизнеса, освещения, благоустройства дома, реконструкции и строительства! Превратите розничную торговлю, производство и...

Ready Player Me

Ready Player Me

readyplayer.me

Создайте 3D-аватар в полный рост с селфи и используйте его в метавселенной. Интегрируйте нашу платформу аватаров в свое приложение или игру.

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

SOLIDWORKS предлагает комплексные программные инструменты для 3D-графики, которые позволяют создавать, моделировать, публиковать данные и управлять ими. Продукты SOLIDWORKS просты в освоении и использовании и помогают лучше проектировать продукты.

Modsy

Modsy

modsy.com

Преобразите свое пространство с помощью онлайн-услуг Modsy по дизайну интерьера. Работайте с опытными дизайнерами интерьера. Неограниченное количество редакций. Начните сегодня.

SelfCAD

SelfCAD

selfcad.com

Проблема: программное обеспечение 3D профессионального уровня сложно освоить, а программное обеспечение начального уровня работает медленно и ограничено. И обоим им требуется несколько программ для выполнения работы по 3D-печати. Решение SelfCAD предлагает возможности профессионального уровня, легко...

VREE Labs

VREE Labs

vree.ai

В VREE Labs мы стремимся преобразовать среду электронной коммерции с помощью нашей генеративной 3D-технологии — плавного преобразования нескольких изображений со страницы вашего продукта в 3D-модели для AR/VR-коммерции путем разработки решений для 3D-моделирования на базе искусственного интеллекта и...

TilesView

TilesView

tilesview.ai

Tilesview — это программное обеспечение на базе искусственного интеллекта, которое поможет клиентам создать идеальный дизайн для своих помещений. Он отображает трехмерное изображение любой комнаты с выбранными плитками. Он предлагает широкий выбор предварительных просмотров номеров в различных катег...

Prontto

Prontto

prontto.co

Prontto позволяет легко получить профессиональные проекты всего за 24 часа. Мы заменяем дорогие штатные команды и ненадежных фрилансеров форматом оплаты по мере использования. Получите все удобства за небольшую цену. Это полностью асинхронно, и вы можете приглашать неограниченное количество членов к...

RealityMAX

RealityMAX

realitymax.com

RealityMAX — это самая мощная бесплатная платформа для совместной работы в области 3D-дизайна, 100% онлайн. Сотрудничайте удаленно с коллегами над 3D-проектами и легко делитесь своей работой с клиентами. Создавайте возможности Web3D, AR и VR в мгновение ока, без единой строчки кода.

Quixel

Quixel

quixel.com

Quixel Suite — это самый простой в использовании набор инструментов для текстурирования на сегодняшний день, позволяющий значительно ускорить конвейер и традиционный рабочий процесс.

Imagine.io

Imagine.io

imagine.io

Создавайте потрясающие визуальные эффекты с помощью 3D. Оживите свои продукты с помощью 3D. Все из вашего браузера. Imagine.io позволяет создавать изображения продуктов с высокой конверсией для вашего магазина, социальных сетей или где угодно.

Sibe

Sibe

sibe.io

Sibe — это облачная платформа для безопасного просмотра, обмена и получения отзывов о 3D-проектах. Его используют менеджеры продуктов и проектов, инженеры, дизайнеры, маркетологи, фрилансеры и клиенты; это единственный источник истины. С помощью Sibe пользователи могут взаимодействовать с моделями, ...

cmBuilder.io

cmBuilder.io

cmbuilder.io

Новая отраслевая стандартная платформа логистики на строительной площадке cmBuilder демократизирует 4D-логистику на строительной площадке с помощью быстрых и простых облачных рабочих процессов, мощных возможностей моделирования последовательности и беспрецедентной совместной работы в режиме реальног...

Avataar

Avataar

avataar.ai

Пространственные 3D-рассказы произвели революцию в сфере онлайн-покупок; 6 из 10 покупателей предпочитают покупать у ритейлеров, которые интегрируют 3D в свои цифровые магазины. Avataar предлагает эффективное, готовое к использованию решение для 3D-видео и интерактивной веб-прокрутки, специально раз...

Trendspek

Trendspek

trendspek.com

Trendspek — это облачная платформа для моделирования и анализа активов, которая преобразует данные (изображения дронов, датчики, тепловые данные, GPS, BIM, LiDAR) в интерактивные цифровые 3D-двойники, к которым можно безопасно получить доступ через веб-браузер. Проводите визуальные проверки со своег...

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