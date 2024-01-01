Альтернативы - Shakebug

HackerOne

hackerone.com

HackerOne — это платформа для координации уязвимостей и поиска ошибок, которая связывает предприятия с тестировщиками на проникновение и исследователями кибербезопасности. Это была одна из первых компаний, наряду с Synack и Bugcrowd, которая приняла и использовала краудсорсинговых исследователей в о...