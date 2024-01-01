Sequin

Sequin

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Веб-сайт: sequincard.com

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Sequin — это первая дебетовая карта, предназначенная для вознаграждения женщин, по которой мы тратим кэшбэк до 6% на косметические товары, аптеки, спортивные залы, местные салоны красоты и многое другое! Владельцы карт получают доступ к чекам под высокие проценты, финансовому образованию и сообществу амбициозных женщин. Кроме того, каждая карта с блестками украшена денежной мантрой!

Веб-сайт: sequincard.com

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