Альтернативы - SentiSight.ai
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...
Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
Appen
appen.com
Разблокируйте генеративный ИИ с помощью Appen. Обеспечьте исключительное качество обслуживания клиентов благодаря нашим ведущим в отрасли продуктам, глубокому опыту и непревзойденной глобальной команде специалистов по обучению искусственному интеллекту. Мы — ваш надежный партнер в области данных, п...
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud предоставляет интегрированный набор надежных и безопасных инструментов и продуктов для облачных вычислений, помогая вам создавать облачную инфраструктуру и центры обработки данных в различных регионах для расширения возможностей вашего бизнеса и глобальной отрасли. Попробуйте бесплатно...
Roboflow
roboflow.com
Используя всего несколько десятков изображений-примеров, вы можете обучить работающую современную модель компьютерного зрения менее чем за 24 часа.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Генератор глубоких снов. Узнайте, что может генерировать сверточная нейронная сеть путем чрезмерной обработки изображения и улучшения функций.
Scale AI
scale.com
Scale, которому доверяют компании мирового класса, предоставляет высококачественные данные обучения для приложений искусственного интеллекта, таких как беспилотные автомобили, картографирование, AR/VR, робототехника и многое другое.
Surge AI
surgehq.ai
Обучайте ИИ богатству человеческого языка. Создавайте мощные наборы данных НЛП, используя глобальную рабочую силу и платформу Surge AI для разметки данных.
FaceCheck.ID
facecheck.id
Найдите кого-нибудь в Интернете с помощью поисковой системы распознавания лиц FaceCheck.ID. Ищите людей по фотографии и убедитесь, что вы разговариваете с тем человеком, за которого они себя выдают.
Labelbox
labelbox.com
Механизм данных для ИИ. Курирование данных, маркировка с помощью искусственного интеллекта, обучение и диагностика моделей, а также услуги по маркировке — все на одной платформе для создания более качественных продуктов с использованием искусственного интеллекта и очень быстро.
Supervisely
supervisely.com
Аннотируйте изображения, видео, наборы данных LiDAR и DICOM, сотрудничайте и обучайте нейронные сети с помощью экосистемы мирового класса для искусственного интеллекта.
Kili Technology
kili-technology.com
Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.
Humanloop
humanloop.com
Универсальная платформа для НЛП. Аннотации, обучение и мониторинг на одной унифицированной платформе, основанной на активном обучении. Значительно проще, в 10 раз быстрее.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.
Muse.ai
muse.ai
Сила видео, упрощенная для вас, команд, авторов, конференций, курсов по маркетингу. Универсальная видеоплатформа для будущего Интернета.
Sama AI
sama.com
Раскройте потенциал своей модели благодаря лучшему в отрасли качеству данных. Интегрированная платформа аннотирования данных на базе машинного обучения от Sama с автоматической проверкой упрощает разработку ИИ, ускоряя достижение точности и выход на рынок.
V7
v7labs.com
Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.
SuperAnnotate
superannotate.com
Создавайте, настраивайте, выполняйте итерации и управляйте моделями ИИ быстрее с помощью обучающих данных высочайшего качества.
Syte
syte.ai
Найди это. Магазин Это. Повысьте эффективность электронной коммерции с помощью визуального поиска, который поможет покупателям найти продукты, которые им понравятся.
CloudSight
cloudsight.ai
CloudSight is a global leader in image captioning and understanding. Our aim is to deliver the most superior and state-of-the-art solution to people and companies around the world. CloudSight has two breakthrough consumer apps - CamFind, the world's first successful mobile visual search engine, whi...
brighter AI
brighter.ai
brighter AI provides image & video anonymization solutions based on state-of- the-art deep learning technology. Our solutions, Precision Blur and Deep Natural Anonymization (DNAT), redact faces and license plates and help companies comply with data protection regulations such as the GDPR. With our ...
ximilar
ximilar.com
Ximilar is a software company that helps businesses make better use of image data with AI and Machine Learning. Our clients are companies from various fields like healthcare, life sciences, e-commerce, stock photo agencies, home decor, fashion, manufacturing, real estate, and automotive. We are focu...
Partium
partium.io
Partium’s story began in 2020 with the idea of creating a lightning-fast, instant, and reliable search experience for everyone looking for spare parts. We reduced the need for technicians and users of parts catalogs and web shops to spend endless time searching for the right part. Instead, we help ...
MobileEngine
services.tineye.com
TinEye is an image search and recognition company. We are experts in computer vision, pattern recognition, neural networks and machine learning. Our mission is to make your images searchable.
INTSIG
intsig.us
As an industry-leading AI & Big Data company, INTSIG has developed many applications and formulated solutions for both individual users and corporate clients from across the globe. Famous for its two mobile Apps, CamScanner and CamCard, INTSIG has won the hearts of 2.3 billion people all around the...
NV5 Geospatial Software
nv5geospatialsoftware.com
NV5 Geospatial Software is a part of NV5. We create software products that help professionals across industries access, analyze, and share all types of data and imagery. Understand the World Around You Today, remotely sensed data is used to make critical decisions, to make discoveries, and to bette...
Zippin
getzippin.com
Zippin has developed the next generation of checkout-free technology enabling retailers to quickly deploy frictionless shopping in their stores. Zippin's patent-pending approach uses AI, machine learning and sensor fusion technology to create the best consumer experience: banishing checkout lines a...
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI generates e-commerce product data that enables brands, retailers and marketplaces to deliver exceptional product discovery experiences. With Pixyle’s rich and detailed attributes, companies improve their site search engines and recommendation systems, helping shoppers find exactly what the...
Face Age
getfaceage.com
Face Age utilizes cutting-edge technology to analyze facial skin attributes, capturing details like wrinkles, pores, acne, and eye’s bag for an understanding of each customer's skin. Face Age is designed for easy integration into existing e-commerce platforms. Face Age offers various integration op...
Faceplusplus
faceplusplus.com
Face++ is a platform offering computer vision technologies that enable your applications to read and understand the world better.
Nyckel
nyckel.com
Nyckel makes image and text classification easy for everyone. In just a few minutes, you can build an AI model to categorize images and text using any labels you want. No machine learning experience needed. Customers like Gardyn, Gust, and Square use Nyckel to automate manual tagging tasks, moderat...
Luxand.cloud
luxand.cloud
Integrate facial recognition into your website, app or software with our cloud API. Accurate recognize and compare human faces. Identify previously tagged people in images. Detect age, gender, and emotions in the photo.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai is one of the world’s first general-purpose AI platforms that enables large enterprises around the world to build a wide range of AI-enabled applications across workflows and functions. Vue.ai delivers value unlike any other point solution bringing together image, video, and text data from ac...
Capsolver
capsolver.com
Capsolver‘s automatic captcha solver offers the most affordable and quick captcha-solving solution. You may rapidly combine it with your program using its simple integration option to achieve the best results in a matter of seconds. With a success rate of 99.15%, Capsolver can answer more than 10M c...
NoahFace
noahface.com
NoahFace provides highly configurable software solutions that transform iPads and smartphones into the most flexible, scalable, and dependable clocking platform on earth. Fast, reliable, and accurate, NoahFace offers modern features like facial recognition, temperature & alcohol screening, and much ...
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Build Applications With Generative AI. Experience, prototype, and deploy AI with production-ready APIs that run anywhere.
Xelex
xelex.ai
Xelex AI — поставщик услуг по курированию данных, специализирующийся на данных для создания и уточнения больших языковых моделей. Нашими клиентами часто являются команды специалистов по обработке данных в технологических компаниях, которые создают и совершенствуют свои собственные модели или модели ...
Picterra
picterra.ch
Picterra — это корпоративная программная платформа для обучения, развертывания и управления моделями машинного обучения, лежащими в основе геопространственных приложений и бизнес-услуг. Picterra позволяет организациям создавать масштабируемые геопространственные продукты с помощью геопространственно...
Avala
avala.ai
Avala предоставляет более точно маркированные данные ИИ быстрее, с минимальными затратами времени на настройку и обучение. Комплексная открытая платформа Avala обслуживает весь рабочий процесс AI Ops, сочетая в себе курирование и управление наборами данных, опыт мирового класса в области маркировки ...
Universal Data Tool
universaldatatool.com
Universal Data Tool — это веб-приложение или настольное приложение для редактирования и аннотирования изображений, текста, аудио и документов, а также для просмотра и редактирования любых данных, определенных в расширяемых стандартах .udt.json и .udt.csv. Сотрудничайте с другими в режиме реального в...
CVAT.ai
cvat.ai
Инструмент аннотирования компьютерного зрения (CVAT), предназначенный для использования профессиональными группами аннотаторов данных для маркировки данных для алгоритмов компьютерного зрения.
John Snow Labs
johnsnowlabs.com
John Snow Labs, компания, занимающаяся искусственным интеллектом для здравоохранения, предоставляет современное программное обеспечение, языковые модели и данные, которые помогают организациям здравоохранения и медико-биологических наук быстрее создавать, развертывать и управлять проектами искусстве...
Crowd AI
crowdai.com
Цель CrowdAI — демократизировать искусственный интеллект и открыть миллиарды прибыли для предприятий за счет автоматизации ключевых визуальных рабочих процессов. Объединив лучшее от человеческого и компьютерного зрения, мы даем возможность компаниям любого размера раскрыть ценность, скрытую в растущ...
Prolific
prolific.com
Prolific помогает специализированным исследовательским группам собирать самые качественные данные, полученные от людей, в любом масштабе, используя нашу простую в использовании платформу для нацеливания и управления участниками из нашего разнообразного, проверенного пула участников. Правда имеет зн...
Alegion
alegion.com
Alegion имеет самую мощную и гибкую платформу аннотаций для обучения данных на рынке. Это ускоряет разработку моделей для самых сложных и субъективных случаев использования. Он использует интегрированное машинное обучение и обладает уникальными возможностями, такими как условная логика, итеративные ...
Superb AI
superb-ai.com
Superb AI — ведущая платформа компьютерного зрения и поставщик профессиональных услуг, обеспечивающий комплексные рабочие процессы MLOps и DataOps корпоративного уровня для ускорения внедрения и разработки ИИ, ориентированного на данные. Благодаря практическому применению автоматизации на основе иск...
M47.AI
m47.ai
Тренируйте свои модели машинного обучения с помощью нашей интеллектуальной платформы маркировки данных, которая предоставляет инструменты текстовых аннотаций и доступ к нашей международной рабочей силе, чтобы вы могли комментировать на любом языке.
SUPA
supa.so
Создавайте ориентированный на пользователя ИИ, используя человеческие знания, интуицию и приобретенный опыт. Автоматизированные рабочие процессы маркировки данных, аннотации с помощью искусственного интеллекта, интегрированная рабочая сила в Юго-Восточной Азии, маркировка данных в масштабе.
iMerit
imerit.net
iMerit — ведущая компания, занимающаяся решениями в области обработки данных в области искусственного интеллекта, предоставляющая высококачественные данные в области компьютерного зрения, обработки естественного языка и контент-сервисов, которые используются в приложениях машинного обучения и искусс...
TrainingData.io
trainingdata.io
Маркировка обучающих изображений и видео с помощью модели для радиологии, патологии и других форм медицинских данных, используемых для построения моделей машинного обучения. Инструмент №1, которому доверяют медицинские компании, ученые-исследователи и техники.
Jaxon.ai
jaxon.ai
Практическое использование ИИ для решения «реальных» проблем затруднено, и требует от экспертов согласовывать знания предметной области для разработки правильных комбинаций данных и моделей. Большие языковые модели, такие как GPT-4, отлично подходят для задач общего назначения, но не подходят для ко...
super.AI
super.ai
Комплексная автоматизация бизнес-процессов с гарантированными результатами с помощью интеллектуальной обработки документов (IDP) super.AI.
Segments.ai
segments.ai
Мультисенсорная платформа для маркировки для робототехники и автономного вождения. Segments.ai — это быстрая и точная платформа маркировки данных для мультисенсорной аннотации данных. Вы можете получить метки сегментации, векторные метки и многое другое с помощью интуитивно понятных интерфейсов марк...
UBIAI
ubiai.tools
UBIAI предлагает простые в использовании инструменты НЛП, которые помогают компаниям анализировать и извлекать полезную информацию из неструктурированных данных.
LinkedAI
linkedai.co
Создавайте более качественные данные ИИ быстрее! LinkedAI — это комплексное решение для контроля ваших тренировочных данных с инструментами быстрой маркировки, человеческим персоналом, управлением данными и функциями автоматизации. Модель ИИ хороша настолько, насколько хороши ее обучающие данные. ...
BasicAI Cloud
basic.ai
BasicAI Cloud — это бесплатная платформа обучающих данных с мощной мультимодальной функцией и инструментами аннотирования на базе искусственного интеллекта, которая поддерживает: - Автоматическое аннотирование и отслеживание объектов в 3D-облаке точек (один кадр и серия кадров), объединение 2D и 3D...
Shaip
shaip.com
Shaip предоставляет высококачественные данные различных типов (текст, аудио, изображения и видео) компаниям, стремящимся создать объективные и высококачественные модели AI/ML. Shaip лицензирует, собирает и аннотирует данные для сценариев использования в здравоохранении, разговорном искусственном ин...
Datature
datature.io
Datature упрощает создание возможностей глубокого обучения. Используя Nexus, нашу комплексную платформу #nocode mlops, мы даем возможность каждому создавать собственные прорывы в области искусственного интеллекта.
Labellerr
labellerr.com
Labellerr — это всего лишь платформа обучающих данных с интеллектуальной обратной связью. Наша технология помогает организациям, занимающимся искусственным интеллектом, разрабатывающим искусственный интеллект компьютерного зрения, автоматизировать свои конвейеры данных. Наша платформа Saas решает за...
Encord
encord.com
Все инструменты, необходимые для быстрого создания более качественных моделей Encord — это ведущая платформа данных для продвинутых команд компьютерного зрения: оптимизируйте рабочие процессы маркировки и RLHF, наблюдайте и оценивайте модели, а также управляйте и курируйте данные, чтобы быстрее пер...