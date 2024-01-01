Альтернативы - Sendler

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo — это платформа видеохостинга, обмена и услуг со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Vimeo работает без рекламы и вместо этого получает доход, предоставляя планы подписки производителям видеоконтента и предлагая программное обеспечение как услугу (SaaS) с инструментами создания, редактирования и транс...

Loom

Loom

loom.com

Записывайте и делитесь видеосообщениями вашего экрана, камеры или того и другого. Быстрее, чем набирать электронное письмо или встречаться вживую. Бесплатное использование на Mac, Windows, Chrome, iOS и Android.

Descript

Descript

descript.com

Записывайте, транскрибируйте, редактируйте, микшируйте, сотрудничайте и совершенствуйте свои аудио и видео с помощью Descript. Скачать бесплатно →.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Создавайте видео с искусственным интеллектом, просто вводя текст. Простой в использовании, дешевый и масштабируемый. Создавайте интересные видеоролики с участием докладчиков — прямо из браузера.

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Попробуйте нашу безопасную платформу для обмена документами бесплатно. Мгновенно узнавайте, когда документы открываются и какие страницы читаются.

Zight

Zight

zight.com

Программное обеспечение для записи экрана CloudApp для Mac и ПК. Записывайте видео, веб-камеру, GIF-файлы, делайте снимки экрана и мгновенно делитесь ими в облаке.

Podcastle

Podcastle

podcastle.ai

Podcastle — это платформа для создания аудио и видео на базе искусственного интеллекта, которая помогает профессиональным и любительским подкастерам создавать, редактировать и распространять подкасты производственного качества за считанные секунды. Миссия компании — демократизировать доступ к телеве...

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Видео, которое расширяет возможности всей вашей команды Rewatch — это рабочее пространство для совместной работы с видео, призванное помочь командам узнать больше и действовать быстрее.

Cincopa

Cincopa

cincopa.com

Cincopa — это фото- и видеохостинг, предлагающий различные варианты дизайна для слайд-шоу, фотогалерей, видеоплееров, решений для частного видеохостинга и многого другого.

Grain

Grain

grain.com

Записывайте, расшифровывайте, клипируйте и делитесь видео с помощью Zoom в режиме реального времени. Незаменимый инструмент для современных команд.

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

Ведущая в категории платформа для обмена видеосообщениями, которую предпочитают команды, работающие с клиентами.

Panopto

Panopto

panopto.com

Panopto — компания-разработчик программного обеспечения, которая предоставляет программное обеспечение для записи лекций, скринкастинга, потокового видео и управления видеоконтентом, которое часто используется в средах электронного обучения. Компания была основана как дочернее предприятие Университе...

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyard — компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Китченере, Онтарио, которая создает программное обеспечение для размещения и анализа производительности видео. Компания была основана в мае 2010 года.

Vowel

Vowel

vowel.com

Самый простой способ проводить продуктивные встречи. Видеоконференции, транскрипция встреч в реальном времени, мгновенные записи и совместные программы + заметки — все в одном месте.

Claap

Claap

claap.io

МЕНЬШЕ ВСТРЕЧ. БОЛЬШЕ ДЕЛАТЬ. Записывайте быстрые видеоролики с экрана, получайте контекстную обратную связь и принимайте решения. Современный способ объединить гибридные команды.

Sendspark

Sendspark

sendspark.com

Подключайтесь к клиентам с помощью видео. Увеличивайте вовлеченность. Стройте человеческие отношения. Увеличьте конверсию электронной почты.

BombBomb

BombBomb

bombbomb.com

Получите лучшие результаты быстро и легко, добавляя видео в любое электронное письмо.

mmhmm OOO

mmhmm OOO

ooo.mmhmm.app

Создайте захватывающий видео-опыт вместе с другом. Другие приложения для видеозвонков заставляют вас выбирать между вашим лицом и тем, на что вы смотрите. С ООО вы можете снимать то, что происходит перед вами, и делиться своей реакцией в реальном времени на одном экране, так что вы будете в центре с...

Quickpage

Quickpage

quickpage.io

Quickpage — это инструмент для отслеживания продаж, который увеличивает вовлеченность на 200 %. Видео-электронная почта и текстовые сообщения — это будущее продаж.

Covideo

Covideo

covideo.com

Записывайте, отправляйте и отслеживайте видеоэлектронные письма и текстовые сообщения за считанные минуты. Избавьтесь от шума с помощью Covideo — простого решения, созданного для более эффективного охвата.

ScreenPal

ScreenPal

screenpal.com

ScreenPal (ранее Screencast-O-Matic) предоставляет интуитивно понятные, эффективные инструменты и услуги для совместного создания и обмена видео, которые просты в использовании каждому, включая программу записи экрана, захват экрана, видеоредактор и услуги видеохостинга. ScreenPal — это незаменимое ...

Trainn

Trainn

trainn.co

Платформа обучения клиентов для современных команд. Создавайте видеоролики о продуктах и ​​интерактивные руководства, базу знаний и Академию с тестами и сертификатами — и все это без зависимости от дизайна и разработчиков.

Weet

Weet

weet.co

Интерактивные обучающие видеоролики — это просто Weet — это самый быстрый и простой способ создания интерактивных обучающих видеороликов, видеороликов с рабочими инструкциями, демонстрационных видеороликов и многого другого...

Vuleads

Vuleads

vuleads.com

Записывайтесь в 3 раза больше встреч с Vuleads — мощной платформой для поиска видео, которая создает персонализированные видеоролики для продаж в больших масштабах. Начните бесплатно.

VideoCom

VideoCom

videocom.com

VideoCom — это универсальная платформа для создания и обмена интересными видеопрезентациями, демонстрациями, обучающими материалами, инструкциями и учебными материалами. Он позволяет вам делать записи экрана с закадровым голосом и аннотациями, персонализировать слайды, добавляя веб-камеру и различны...

Shootsta

Shootsta

shootsta.com

Одна платформа для всех ваших потребностей в создании видео. Измените способ общения с помощью видео. Создавайте качественный контент в любом масштабе с минимальными затратами с помощью набора приложений и сервисов Shootsta. Посетите Shootsta.com Качественный видеоконтент в любом масштабе Создавайте...

DeepHow

DeepHow

deephow.com

DeepHow — это первое решение на базе искусственного интеллекта для сбора и обучения квалифицированных специалистов. По сути, это видеоплатформа и приложение для захвата, которое позволяет организациям фиксировать свои процессы на интеллектуальном устройстве, загружать их на платформу через облако, а...

Jumpshare

Jumpshare

jumpshare.com

Jumpshare — это универсальная платформа визуальной коммуникации, которая помогает донести ваше сообщение, используя мгновенно доступные для общего доступа записи экрана, снимки экрана и изображения GIF. Jumpshare, оснащенный мощными функциями обмена и надежным механизмом обработки, позволяющим просм...

Weezly

Weezly

weezly.com

Weezly — это революционная платформа, которая меняет представление о том, как компании общаются с потенциальными клиентами, сочетая эффективность планирования с индивидуальным подходом к видеосообщениям и универсальностью записи экрана. Разработанный для оптимизации процесса работы с клиентами, Weez...

TwentyThree

TwentyThree

twentythree.com

TwentyThree — это комплексная платформа видеомаркетинга, которая предоставляет широкий спектр функций и инструментов, помогающих организациям создавать, управлять и анализировать свой видеоконтент и вебинары. Платформа призвана дать командам возможность более эффективно использовать видео в целях ма...

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