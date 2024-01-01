Альтернативы - Semaphore
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечи...
GitLab
gitlab.com
GitLab — это веб-инструмент жизненного цикла DevOps, который предоставляет менеджер Git-репозитория, обеспечивающий вики, отслеживание проблем, функции непрерывной интеграции и конвейера развертывания с использованием лицензии с открытым исходным кодом, разработанной GitLab Inc. Программное обеспече...
Azure DevOps
azure.com
Планируйте разумнее, эффективнее сотрудничайте и быстрее доставляйте проекты с помощью Azure DevOps Services, ранее известной как Visual Studio Team Services. Получите гибкие инструменты, CI/CD и многое другое.
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack — это облачная платформа для веб- и мобильного тестирования, которая позволяет разработчикам тестировать свои веб-сайты и мобильные приложения в браузерах по требованию, операционных системах и реальных мобильных устройствах, не требуя от пользователей установки или обслуживания внутрен...
CircleCI
circleci.com
Получите лучшую платформу непрерывной интеграции и доставки для Linux, macOS и Android в облаке или на собственном хостинге.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow позволяет сотрудникам работать так, как они хотят, а не так, как требует программное обеспечение. И клиенты могут получить то, что им нужно, тогда, когда им это нужно.
Qase
qase.io
Единое рабочее пространство для ручных и автоматизированных тестов. Система управления тестированием для команд разработчиков и контроля качества, которая помогает активизировать усилия по тестированию программного обеспечения.
Jenkins
jenkins.io
Jenkins, ведущий сервер автоматизации с открытым исходным кодом, предоставляет сотни плагинов для поддержки создания, развертывания и автоматизации любого проекта.
Bitrise
bitrise.io
Непрерывная интеграция и доставка, созданные для мобильных устройств: автоматизируйте сборку, тестирование и развертывание iOS и Android от первой до миллионной установки.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Создавайте или записывайте автоматические тесты для своего веб-сайта или приложения прямо в браузере. Запускайте их постоянно, чтобы выявить ошибки и регрессии. Кодирование не требуется.
Sauce Labs
saucelabs.com
Крупнейшее в мире облако непрерывного тестирования веб- и мобильных приложений. Получите доступ к веб-браузерам, мобильным эмуляторам, симуляторам и реальным мобильным устройствам.
Virtuoso
virtuoso.qa
Функциональный пользовательский интерфейс и инструмент комплексного тестирования. Сочетание роботизированной автоматизации процессов, искусственного интеллекта и машинного обучения и программирования на естественном языке обеспечивает непревзойденный опыт разработки, одновременно сводя обслуживание...
Buddy
buddy.works
Получите самую мощную и простую в настройке платформу непрерывной интеграции и доставки.
TestProject
testproject.io
Бесплатная автоматизация тестирования для всех. Работает сообщество. TestProject — это бесплатная комплексная платформа автоматизации тестирования для веб-тестирования, мобильного тестирования и тестирования API, поддерживаемая сообществом автоматизации тестирования №1.
UiPath
uipath.com
UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...
Rainforest QA
rainforestqa.com
Платформа контроля качества Rainforest сочетает в себе автоматизацию тестирования без кода и профессиональный контроль качества, чтобы помочь вам выпускать качественное программное обеспечение.
Gearset
gearset.com
Полное решение Salesforce DevOps. Единственная платформа, которая вам нужна для беспрецедентного успеха развертывания, непрерывной доставки, автоматического тестирования и резервного копирования.
LambdaTest
app.lambdatest.com
Мобильные приложения нового поколения и облако для кроссбраузерного тестирования Обеспечьте беспрецедентный цифровой опыт с нашим новым поколением Облачная платформа для тестирования на базе искусственного интеллекта. Обеспечьте исключительный пользовательский опыт на всех устройствах и в браузера...
Waldo
waldo.com
Waldo — единственное решение для тестирования без кода, созданное с нуля, без использования сценариев, позволяющее эффективно масштабировать автоматизацию тестирования и избавиться от необходимости выбирать между скоростью выпуска и качеством продукта.
Reflect
reflect.run
Невероятно быстрое автоматизированное тестирование. Reflect упрощает создание регрессионных тестов и упрощает их обслуживание. Быстрорастущие команды используют Reflect для выявления ошибок без снижения скорости разработки.
Meticulous
meticulous.ai
Автоматически выявляйте визуальные регрессии в своем веб-приложении, воспроизводя пользовательский трафик. Тестирование «из коробки» без необходимости обслуживания.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur — это программное обеспечение для тестирования электронной почты, которое позволяет собирать и тестировать электронную почту, помогая создавать, тестировать и представлять свой продукт.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma — это мощная платформа автоматизации тестирования с открытым исходным кодом, которая работает «из коробки» и позволяет создавать тесты для веб-приложений, мобильных приложений и API за считанные минуты. Полная платформа Testsigma объединяет все возможности традиционного фрагментированного ...
mogenius
mogenius.com
Разблокируйте самообслуживание разработчика Кубернетес за считанные минуты. mogenius — это внутренняя платформа разработчиков, которая абстрагирует облачные сложности и предоставляет разработчикам интуитивно понятный портал самообслуживания для развертывания и управления своим кодом в Kubernetes.
Dagster
dagster.io
От запроса на вытягивание до производства. Без особых усилий. Корпоративная платформа оркестрации, которая ставит на первое место опыт разработчиков, с полностью бессерверными или гибридными развертываниями, собственными ветвями и готовыми CI/CD.
Cycleops
cycleops.io
Сотрудничество разработчиков и эксплуатации на практике. Позвольте своим командам разработчиков автоматизировать развертывание кода, который они пишут ежедневно. Синергия гибких методологий и повышенной производительности еще никогда не была так легко интегрироваться в вашей организации! Легкий дост...
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — это платформа комплексной безопасности, которая упрощает AppSec как для групп безопасности, так и для разработчиков. Мы сканируем, обнаруживаем и предоставляем рекомендации в режиме реального времени для раннего устранения уязвимостей. GuardRails, которому доверяют сотни команд по всему...
Endtest
endtest.io
Создание, поддержка и выполнение тестов могут быть сложными и отнимать много времени. Платформа Endtest low-code позволяет любому члену вашей команды создавать тесты с широким охватом для веб- и мобильных приложений, не имея передового опыта в области обеспечения качества.
Keysight
keysight.com
Keysight дает новаторам возможность исследовать, проектировать и воплощать в жизнь технологии, меняющие мир. Являясь ведущим глобальным партнером в области инноваций, компания Keysight, ориентированная на программное обеспечение, служит инженерам в сфере проектирования и разработки, позволяя им сове...
Witbe
witbe.net
Будучи ведущей инновацией в индустрии качества взаимодействия (QoE), Witbe предлагает отмеченный наградами подход к мониторингу QoE, предоставляемого пользователям любых интерактивных услуг (телефония, видео, Интернет), на любом устройстве (ПК, смартфон, STB) и через любую сеть (фиксированную, мобил...