Альтернативы - SellerActive
Helium 10
helium10.com
Helium 10 — это ведущая универсальная программная платформа, которой доверяют более 2 000 000 предпринимателей, агентств и ведущих мировых брендов в области электронной коммерции, которые обеспечивают рост их бизнеса на Amazon путем предоставления точных решений, основанных на данных. Компания Heliu...
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout — ведущая универсальная платформа для продаж на Amazon. Наша миссия — помочь предпринимателям и брендам построить успешный бизнес на Amazon посредством исследования продуктов, анализа рынка, возможностей управления брендами и листингами и многого другого. С 2015 года мы помогли более 50...
Keepa
keepa.com
Keepa хранит историю цен на все товары на Amazon, крупнейшем в мире и пользующемся наибольшим доверием интернет-торговце. Пользователи могут индивидуально отслеживать изменение цен на интересующие их продукты, и Keepa уведомит их, когда цена достигнет заранее определенного порога. Помимо этой функци...
Sellerboard
sellerboard.com
Sellboard — это точная служба анализа прибыли для продавцов Amazon с дополнительными инструментами: последующие почтовые кампании, управление запасами, возмещение за утерянные и поврежденные товары и другие ошибки FBA, а также оповещения об изменениях в листинге. Все это начинается с 15 долларов в м...
Veeqo
veeqo.com
Бесплатное программное обеспечение для доставки, которое не только печатает этикетки. Сократите стоимость и скорость выполнения заказов с помощью низких тарифов на доставку, автоматизации и мощных инструментов выполнения заказов с помощью совершенно БЕСПЛАТНОГО программного обеспечения Veeqo для упр...
Informed Repricer
informed.co
Увеличьте свою прибыль с помощью оптимизации цен. Оставайтесь конкурентоспособными и зарабатывайте больше денег с помощью стратегий автоматического изменения цен для всех типов продавцов. Informed.co — это конкурентная платформа переоценки №1, которая помогает онлайн-бизнесу увеличивать прибыль и в...
Webgility
webgility.com
Webgility — это гибкое и мощное программное обеспечение для автоматизации электронной коммерции, которое соединяет все ваши магазины и торговые площадки электронной коммерции, систему торговых точек, платформу доставки и многое другое с QuickBooks Online, QuickBooks Desktop и NetSuite — без необходи...
SellerLegend
sellerlegend.com
Мощная аналитика Amazon для ваших продаж на Amazon. ГОТОВЬТЕСЬ ОТКРЫТЬ САМОЕ НАДЕЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ: все финансовые инструменты, необходимые продавцу Amazon для управления своим бизнесом, в ОДНОМ месте! ВОЗЬМИ НАС НА БЕСПЛАТНУЮ ПОЕЗДКУ 21 БЕСПЛАТНЫЙ ДЕНЬ | Без риска | Отмените в любое время до...
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — это ведущее на рынке интеллектуальное решение по переоценке для продавцов Amazon и eBay, позволяющее увеличить продажи и прибыль.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — это платформа управления производительностью продукта (PPM). Платформа позволяет ритейлерам понять, как работают их отдельные продукты на протяжении всего жизненного цикла продукта, что позволяет им максимизировать свою прибыль за счет принятия более обоснованных и обоснованных решений....
eDesk
edesk.com
eDesk помогает интернет-магазинам и брендам обеспечивать высочайшее качество обслуживания клиентов везде, где они продают. eDesk предлагает целый набор отмеченных наградами инструментов электронной коммерции для оптимизации процессов поддержки клиентов и создания отчетов, что позволяет сократить вре...
smartscout
smartscout.com
SmartScout — это программный инструмент, который обеспечивает полный анализ Amazon. SmartScout разбивает 20 крупнейших категорий и 43 000 подкатегорий, долю рынка бренда и предоставляет вам ключевые показатели эффективности ASIN, которые помогут вам принять основанные на данных решения либо о развит...
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp — это платформа для электронной коммерции на базе искусственного интеллекта, которая помогает продавцам и ритейлерам максимизировать свой потенциал на крупнейшем мировом рынке — Amazon. Основанная в 2017 году компания SellerApp использует оптимизацию нового поколения и модели машинного обу...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — дальновидный технологический лидер, стремящийся создать будущее омниканального выполнения заказов. Благодаря нашей непревзойденной сети из более чем 1500 подключенных 3PL-провайдеров и набору интегрированных облачных платформ управления складом, заказами и запасами мы даем возможность сов...
EasyStore
easystore.co
Единая торговая платформа, которая поможет вам продавать как онлайн, так и лично (в розницу). Мы упрощаем ваш процесс продаж по всем каналам, включая интернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальную программу и другие. Вы можете управлять всеми продуктами, заказами, запасам...
Perpetua
perpetua.io
Универсальная розничная медиа-платформа Perpetua помогает брендам вывести эффективность рекламы на новый уровень. Мы предоставляем вам инструменты, средства автоматизации и контроля, необходимые для полной реализации вашего рекламного потенциала на Amazon, Walmart, Instacart и других платформах.
Channable
channable.com
Channable — это многоканальная платформа электронной коммерции, которая позволяет брендам, розничным торговцам и агентствам ускорять рост электронной коммерции за счет оптимизации оптимизации данных о продуктах по всем каналам, облегчения многоканальных продаж и повышения коэффициентов конверсии за ...
Auctiva
auctiva.com
Начните продавать больше на Amazon и eBay с помощью мощного программного обеспечения для многоканальной электронной коммерции Auctiva. Синхронизируйте инвентарь, обрабатывайте заказы, добавляйте товары на несколько торговых площадок в одном месте! Начните бесплатно на 30 дней. Начните продавать свои...
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite позволяет брендам и ритейлерам легко размещать и продавать товары по нескольким каналам онлайн-продаж и получать централизованный контроль над запасами и заказами. Облачная платформа управления каналами Sellbrite интегрируется со многими популярными торговыми площадками и корзинами покупок...
ZIK Analytics
zikanalytics.com
ZIK Analytics — это ведущая программная платформа для электронной коммерции, которая предлагает набор инструментов, помогающих продавцам eBay находить выгодные товары для продажи, а затем быстро продавать свои товары, размещая их на первой странице. С 2016 года ZIK Analytics помогла более 100 000 та...
EX.CO
ex.co
EX.CO — это отмеченная наградами платформа видеотехнологий, ориентированная на издателей, которая позволяет издателям владеть своим видеоконтентом и стратегиями монетизации для получения максимальной прибыли.
Seller Terminal
sellerterminal.com
Добро пожаловать в Seller Terminal, ваше комплексное решение для возврата упущенных доходов в экосистеме Amazon FBA. Имея подтвержденный опыт успеха, мы предоставили более 1000 продавцам, брендам, агрегаторам и складам возможность восстановить контроль над своим бизнесом FBA. Наш подход: разобраться...
Entriwise
entriwise.com
Автоматический учет продавцов Amazon в QuickBooks, комплексное решение для импорта всех транзакций Amazon Seller Central: заказов, возвратов, комиссий, возмещений и т. д. в QuickBooks Online, Desktop и Enterprise — поддерживаемое программное обеспечение: QuickBooks Desktop, Enterprise и Online — дет...
Noverstock
noverstock.com
Noverstock — передовая SaaS-компания, специализирующаяся на индустрии электронной коммерции. Это комплексное решение, которое облегчает работу интернет-торговцев, оптимизируя их операции и повышая их эффективность. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая управление запасами, выполнение ...
Zetpy
zetpy.com
Одна панель управления для синхронизации всего. Синхронизируйте продукты, инвентарь, клиентов и заказы с ведущими торговыми площадками электронной коммерции, такими как Lazada, Shopee, TikTok Shop, Zalora и тележками для покупок, такими как Shopify, WooCommerce и Magento.
ConnectBooks
connectbooks.com
ConnectBooks — это важный инструмент SAAS для продаж в сфере электронной коммерции на Amazon, Wal-Mart, Shopify и eBay. Программное обеспечение автоматизирует учет электронной коммерции, обеспечивая неизменно четкие и точные бизнес-книги, способствующие принятию наилучших бизнес-решений.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Благодаря своей ведущей платформе управления потоками данных Feedonomics помогает брендам и ритейлерам оптимизировать и размещать свои каталоги продуктов в сотнях торговых точек электронной коммерции по всему миру. Наши комплексные решения для торговых площадок и рекламных каналов автоматизируют мно...
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer — это платформа управления электронной коммерцией, специально разработанная для предприятий, особенно работающих в Северной Америке. Он предлагает интегрированное решение, которое помогает предприятиям управлять различными аспектами операций электронной коммерции. Некоторые ключевые фун...
easySales
easy-sales.com
easySales — это облачная SaaS-платформа, которая автоматизирует деятельность электронной коммерции для интернет-магазинов, позволяя им с легкостью продавать по нескольким каналам, сокращая эксплуатационные расходы и развивая свой бизнес. Он предлагает облачную многоканальную автоматизацию списков пр...
CedCommerce
cedcommerce.com
CedCommerce — ведущий интегратор платформ и рынков электронной коммерции, целью которого является создание безопасных, оптимизированных и масштабируемых инструментов и технологий интеграции для онлайн-продавцов, предлагающих им многоканальные возможности. CedCommerce помогает онлайн-торговым площадк...