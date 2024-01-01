SelfCAD

SelfCAD

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Веб-сайт: selfcad.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Проблема: программное обеспечение 3D профессионального уровня сложно освоить, а программное обеспечение начального уровня работает медленно и ограничено. И обоим им требуется несколько программ для выполнения работы по 3D-печати. Решение SelfCAD предлагает возможности профессионального уровня, легко осваивается, быстро работает и не требует каких-либо дополнительных программ для выполнения задания 3D-печати. SelfCAD делает для индустрии 3D CAD то же самое, что Wix сделал для индустрии веб-дизайна, а Canva — для индустрии графического дизайна. Целевые рынки Промежуточные пользователи 3D-моделирования, основатели B2C и B2B2C Аарон Бройер — основатель и президент Джордж Вайнбергер, генеральный директор
Категории:
Photography & Graphics
Программное обеспечение для 3D-печати

Веб-сайт: selfcad.com

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