Проблема: программное обеспечение 3D профессионального уровня сложно освоить, а программное обеспечение начального уровня работает медленно и ограничено. И обоим им требуется несколько программ для выполнения работы по 3D-печати. Решение SelfCAD предлагает возможности профессионального уровня, легко осваивается, быстро работает и не требует каких-либо дополнительных программ для выполнения задания 3D-печати. SelfCAD делает для индустрии 3D CAD то же самое, что Wix сделал для индустрии веб-дизайна, а Canva — для индустрии графического дизайна. Целевые рынки Промежуточные пользователи 3D-моделирования, основатели B2C и B2B2C Аарон Бройер — основатель и президент Джордж Вайнбергер, генеральный директор

Веб-сайт: selfcad.com

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