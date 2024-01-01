Альтернативы - SeekBeak
SketchUp
sketchup.com
SketchUp — это компьютерная программа для 3D-моделирования, предназначенная для широкого спектра приложений для рисования, таких как архитектура, дизайн интерьера, ландшафтная архитектура, гражданское и машиностроение, дизайн фильмов и видеоигр. Он доступен в виде веб-приложения SketchUp Free, беспл...
Shapespark
shapespark.com
Превратите архитектурные 3D-модели в интерактивные веб-проходы. Делитесь ими с помощью ссылок и встраивайте на веб-сайты.
Panoraven
panoraven.com
Лидер среди производителей виртуальных туров 360°. Мы предлагаем элегантный, простой в использовании проигрыватель с обзором на 360°, который подходит для всех экранов, создает высококачественные виртуальные туры на 360° и рассчитан на производительность и интенсивное использование.
Panoroo
panoroo.com
Программное обеспечение для виртуальных туров с обзором 360 долларов в месяц, которое позволяет создавать интерактивные 3D-туры по объектам недвижимости за считанные минуты. Платный 14-дневный пробный период.
Engage by Cell
engagebycell.com
Engage by Cell — лидер в области технологий для смартфонов, используемых организациями всех отраслей для доставки контента с помощью нашей панели управления SMS и инструментов мобильной веб-разработки.
theViewer
theviewer.co
theViewer — это глобальная онлайн-платформа, позволяющая каждому загружать свой панорамный контент и создавать то, что нам нравится называть VR Tour. Он невероятно прост в использовании, и без каких-либо знаний о виртуальной реальности вы можете создать прекрасный виртуальный опыт менее чем за 20 ми...
Prismm
prismm.com
Prismm (ранее Allseated) — мировой лидер в области технологий пространственного дизайна, развивающий способы взаимодействия организаций и людей, сотрудничества и взаимодействия в виртуальных средах и взаимодействиях, чтобы раскрыть безграничные возможности пространств. Prismm позволяет клиентам план...
Lapentor
lapentor.com
Lapentor — это облачное программное обеспечение для виртуальных туров, которое помогает панорамным фотографам создавать красивые и увлекательные виртуальные туры. Благодаря множеству плагинов и тем Lapentor позволяет настраивать, публиковать и размещать ваш тур даже в вашем собственном домене. Проде...
WeboBook
webobook.com
Виртуальные туры 360° с захватывающей виртуальной реальностью. Быстрый создатель виртуальных туров по недвижимости, отелям, музеям или просто месту. VR-плеер с плавными переходами и анимацией. WebBook предоставляет мощный и бесплатный веб-API, с помощью которого вы можете интегрировать создание и ви...
Threesixty.tours
threesixty.tours
Threesixty.tours помогает компаниям демонстрировать свою недвижимость с помощью виртуальных туров, позволяя людям выделиться и увеличить свои доходы и количество потенциальных клиентов. Легко создавайте виртуальные туры за несколько минут, добавляйте логотип своего бренда и делитесь ими с кем угодно...
Scenics App
scenics.app
Scenics упрощает процесс создания виртуальных туров: создательница загружает панорамное изображение со своей камеры 360° и превращает его в интерактивный виртуальный тур с помощью встроенного редактора перетаскивания. Все инструменты уже есть: различные медиаформаты, такие как веб-ссылки, точки дост...
GoThru
gothru.co
GoThru — это платформа, разработанная для предоставления множества инструментов фотографам, доверенным Google, а также их клиентам. GoThru Moderator — единственный модератор за пределами Google, который предоставляет технологию создания созвездия из панорамных изображений и публикации непосредственн...
Panoee
panoee.com
Лучшее бесплатное программное обеспечение Virtual Tour для публикации интерактивных, высококачественных и красивых 360-градусных виртуальных туров за считанные минуты.
Real Tour Vision
realtourvision.com
Система виртуальных туров Fusion от RTV была создана для профессиональных фотографов, желающих предложить агенту по недвижимости или местному владельцу бизнеса только самый лучший конечный продукт. Fusion создает красивые виртуальные туры и веб-сайты по недвижимости. Пользователи могут загружать HD-...
TeliportMe
teliportme.com
Лучшее программное обеспечение для виртуальных туров для увеличения вашего дохода и инструменты для создания более умных виртуальных туров для вашей организации. Неограниченный 3D-кукольный домик, публикация Google Street View и лучшая альтернатива Matterport для вашего бизнеса в сфере недвижимости ...
VeeSpaces
veespaces.com
Выставочный комплект Выставляться стало проще! Участвуете в живых выставках? Попробуйте комплект для цифровых выставок VeeSpaces. Создавайте значки с собственными QR-кодами для обмена информацией. Получите мобильные приложения для сбора потенциальных клиентов и интеграции. Создавайте презентации про...