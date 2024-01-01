Seek AI — это интерфейс на естественном языке для запроса структурированных данных. Задавайте вопросы на простом английском языке, и Seek запросит данные и даст вам ответы, которые вы ищете. Группы обработки данных становятся утверждающими и редакторами SQL, что позволяет легко проверять, предоставляется ли бизнес-пользователям точную информацию. Seek выполняет рутинную работу с данными, чтобы группы данных могли выполнять значимую работу быстрее и эффективнее. Благодаря самообучающемуся графику знаний и удобному диалоговому интерфейсу, который адаптируется к бизнес-пользователям и наиболее техническим членам группы обработки данных, Seek помогает компаниям быстро находить ответы.

Веб-сайт: seek.ai

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