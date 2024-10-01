Альтернативы - Searchlight
Indeed
indeed.com
Indeed — это американская всемирная поисковая система по трудоустройству для списков вакансий, запущенная в ноябре 2004 года. Это дочерняя компания японской Recruit Co. Ltd., ее штаб-квартиры расположены в Остине, штат Техас, и Стэмфорде, штат Коннектикут, а также дополнительные офисы по всему миру....
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безг...
Moodle
moodle.org
Moodle — это многофункциональная, безопасная и масштабируемая система управления обучением с открытым исходным кодом, которая легко интегрируется с другими платформами и может быть настроена для любого метода преподавания или обучения, который вы выберете. Благодаря свежим и интуитивно понятным инте...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
Metaview
metaview.ai
Сделайте каждое интервью потрясающим. При масштабировании вашей команды невозможно обеспечить единообразие и высокое качество собеседований. Metaview предоставляет уникальные данные и аналитику, а также полезную обратную связь, которая помогает интервьюерам совершенствоваться. В результате кандидат...
HireVue
hirevue.com
HireVue — это ваша комплексная платформа для найма персонала с программным обеспечением для видеоинтервью, оценкой, текстовыми инструментами рекрутинга и диалоговыми чат-ботами с искусственным интеллектом. Создайте более быстрый, справедливый и дружелюбный процесс найма с помощью HireVue. Наше прогр...
iMocha
imocha.io
iMocha предоставляет организациям комплексную платформу и решение для реализации стратегии «Skills-First» с помощью своей запатентованной платформы нового поколения для оценки навыков и анализа навыков на основе искусственного интеллекта — для привлечения талантов (FTE и контингентов), а также для в...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (ранее AngelList Talent) AngelList — это американский веб-сайт для стартапов, инвесторов-ангелов и соискателей работы, желающих работать в стартапах. Целью платформы, созданной в 2010 году, является демократизация инвестиционного процесса и помощь стартапам в решении их задач по сбору сре...
TestGorilla
testgorilla.com
Вы нанимаете? Знаете ли вы, что лучших кандидатов можно определить с помощью оценки талантов? TestGorilla предоставляет вам лучшие инструменты для оценки навыков соискателей и быстрого принятия правильных решений о найме. Наша библиотека тестов навыков дает вам наилучшую прогностическую ценность и п...
InterviewAI
interviewai.io
Проводите более качественные интервью с помощью вопросов, заданных искусственным интеллектом. Оптимизируйте процесс собеседования с помощью InterviewAI. Наша платформа на базе искусственного интеллекта генерирует индивидуальные вопросы для собеседований в режиме реального времени, что позволяет лег...
Evalgator
evalgator.com
Evalgator — это цифровая онлайн-платформа для оценки и оценки, предназначенная для упрощения процесса найма. Его можно использовать для оценки кандидатов на технические и нетехнические должности, поскольку платформа поддерживает несколько форматов вопросов, таких как кодирование, описательный, множе...
BetterUp
betterup.com
Управляйте талантами, чтобы изменить результаты бизнеса. Поменяйте неопределенность на уверенность с помощью единственной платформы, которая объединяет коучинг, науку и опыт, основанный на искусственном интеллекте, для создания гибкости, устойчивости и адаптируемости, необходимых вашей организации,...
Loxo
loxo.co
Loxo — это платформа для анализа талантов №1 и мировой лидер в области программного обеспечения для рекрутинга. Унаследованная АТС в том виде, в котором мы ее знаем, через 5 лет не будет существовать. Loxo был разработан для управления полным жизненным циклом подбора персонала с помощью единой прогр...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin — это универсальная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, системой отслеживания кандидатов и управления человеческими ресурсами на базе искусственного интеллекта. Oorwin обеспечивает феноменальный рост кадрового бизнеса благодаря интегрированному подходу к продажам, подбору ...
Interviewer.AI
interviewer.ai
Наша платформа ATS Lite автоматизирует 80 % процесса предварительного отбора с помощью односторонних видеоинтервью на базе искусственного интеллекта. Отбирайте кандидатов более эффективно. Получите скидку 50 % в этом месяце по промокоду INTERVIEW50. Позвольте нам определить ваших лучших кандидатов, ...
Gem
gem.com
Gem — это рекрутинговая платформа на базе искусственного интеллекта, которую любят команды TA. Это помогает вам максимизировать производительность, быстрее нанимать сотрудников и экономить деньги, предоставляя при этом рекрутерам решение, которое они считают простым в использовании. Используйте Gem ...
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, победитель SIA 2021 года за самые инновационные HR-технологии, предоставляет решения для найма, включая виртуальные оценки, кодирование/видеоинтервью, экранные боты и многое другое, для масштабирования качественного найма талантов для предприятий, кад...
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow — это платформа для поиска и управления работой, которая предлагает множество бесплатных инструментов для упрощения и ускорения процесса поиска работы. Эти инструменты созданы отраслевыми экспертами из крупных технологических компаний (FAANG+) и включают в себя инструмент проверки LinkedI...
HiPeople
hipeople.io
Наем лучших специалистов — это важнейшая задача, требующая тщательного процесса отбора. Современные команды ТА используют комплексный набор инструментов проверки HiPeople, позволяющий сократить время проверки на 95%. Наш современный набор инструментов отбора сочетает в себе возможности оценки на осн...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube — это универсальная платформа для автоматизации и упрощения проверки личности (IDV), борьбы с отмыванием денег (AML) и соблюдения требований «Знай своего клиента» (KYC). Платформа на базе искусственного интеллекта помогает предприятиям автоматизировать процессы цифровой регистрации клиент...
TestDome
testdome.com
TestDome предлагает тесты рабочих навыков, которые помогают менеджерам быстрее нанять лучшего кандидата. Мы предлагаем тесты для широкого спектра отраслей, включая программирование, бухгалтерский учет, обслуживание клиентов, управление проектами и многое другое. - Наши более 1000 вопросов проверяют ...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing от VidCruiter — самая продвинутая в мире платформа для проведения видеоинтервью. Наша система предлагает предварительно записанные и видеоинтервью в реальном времени, которые можно настроить в соответствии с любым сценарием набора персонала. Она помогает компаниям любого размера быст...
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt — это глобальная платформа для найма, которая помогает быстрорастущим компаниям находить, привлекать и нанимать лучшие таланты мира. Наш алгоритм мгновенно подбирает работодателей к талантам на основе их конкретных требований в разных странах, регионах и часовых поясах, а также использует п...
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher — это инструмент рекрутинга с искусственным интеллектом, предназначенный для поиска пассивных кандидатов, позволяющий рекрутерам больше сосредоточиться на опыте кандидатов, а не на процессе поиска. Это программное обеспечение помогает нанимать недостаточно представленные таланты и предлагае...
The Predictive Index
predictiveindex.com
Компания Predictive Index считает, что каждая проблема бизнеса — это проблема людей. Данные о людях должны определять каждый этап пути сотрудника, от первого собеседования до большого продвижения по службе, а также определять вашу бизнес-стратегию. Мы называем это «оптимизацией талантов», и каждая ч...
Instahyre
instahyre.com
Ищите и подавайте заявки на вакансии в более чем 10 000 ведущих компаний. Найдите высокооплачиваемую работу в сфере ИТ, программного обеспечения, продаж, маркетинга, операций, финансов и многого другого. Нанимайте лучших специалистов.
Eightfold AI
eightfold.ai
Лидирующая на рынке платформа анализа талантов Eightfold AI помогает организациям удерживать лучших сотрудников, повышать квалификацию и переподготовку своих сотрудников, эффективно нанимать таланты и достигать целей многообразия. Запатентованная платформа искусственного интеллекта глубокого обучени...
Veremark
veremark.com
Veremark — это автоматизированная платформа проверки занятости, которая добавляет простоту, уверенность и скорость процессам найма компаний.
Crystal
crystalknows.com
Для профессионалов бизнеса успех встречи зависит от эффективной подготовки. Наша миссия — обеспечить, чтобы наши клиенты чувствовали себя хорошо подготовленными и уверенными перед каждой важной встречей. Crystal — это ведущая платформа для подготовки к встречам, которой доверяют более 1000 организац...
Vizzy
vizzy.com
Переосмысление резюме, чтобы увидеть поколение талантов, как никогда раньше. Среда найма молодых специалистов быстро развивается, и компании ищут инновационные методы для привлечения и понимания кадрового резерва поколения Z. Традиционные резюме часто не отражают истинную сущность кандидата, что при...