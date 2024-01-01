ScreenPal

ScreenPal

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Веб-сайт: screenpal.com

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ScreenPal (ранее Screencast-O-Matic) предоставляет интуитивно понятные, эффективные инструменты и услуги для совместного создания и обмена видео, которые просты в использовании каждому, включая программу записи экрана, захват экрана, видеоредактор и услуги видеохостинга. ScreenPal — это незаменимое решение для создания и обмена видео, доступное каждому. Наша миссия — предлагать простые в использовании и доступные инструменты, которые позволяют авторам фиксировать идеи, делиться знаниями, привлекать зрителей и оценивать понимание с помощью видео. ScreenPal пользуется доверием компаний из списка Fortune 100 и 98 из 100 лучших университетов США. С 2006 года компания помогает мировому сообществу снимать и публиковать более 100 миллионов видеороликов. Пакет продуктов ScreenPal включает интуитивно понятные настольные и мобильные приложения для записи экрана и редактирование видео, а также наше расширение Chrome для обмена видеосообщениями. Наша безопасная облачная хостинг-платформа позволяет организациям любого размера управлять контентом, брендировать его и делиться им, отслеживать производительность с помощью видеоаналитики и привлекать зрителей с помощью интерактивного видео, включая встроенные викторины, рейтинги и опросы. ScreenPal интегрируется с распространенными системами управления обучением и бизнес-инструментами и предлагает поддержку единого входа, управление пользователями и лицензиями, а также строгий контроль конфиденциальности и безопасности.
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеосвязи

Веб-сайт: screenpal.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ScreenPal, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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shootsta.com

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