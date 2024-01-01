Scratchpay — это финансовая услуга, предоставляемая Scratch Financial, Inc., которая размещает свои рабочие нагрузки в инфраструктуре публичного облака Google Cloud Platform (GCP). Scratchpay — американский стартап, предоставляющий кредиты частным лицам на медицинское обслуживание (первоначально от домашних животных, а теперь и от человека). Компания полностью интегрирована с GCP и имеет план поддержки и услуги Google. Scratchpay размещает все сервисы в облаке GCP Cloud, и это решение находится в публичной эксплуатации уже несколько лет. Компания постоянно совершенствует предлагаемые услуги. Многие различные сервисы GCP активно используются, а другие проходят оценку. В Scratchpay есть собственная команда экспертов, которая занимается разработкой программного обеспечения, анализом данных и развитием бизнеса. В компании также есть штатные сотрудники, специализирующиеся на информационной безопасности, однако в команде нет выделенных GCP или других экспертов по облачным вычислениям. Scratchpay, всегда заинтересованная в улучшении использования сервисов GCP, следуя передовым практикам и уделяя особое внимание безопасности и оптимизации, искала оценку безопасности, проводимую экспертом-консультантом GCP.

Веб-сайт: scratchpay.com

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