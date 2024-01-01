Scratch Data

Scratch Data

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: scratchdata.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Scratch Data в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Аналитика для строителей. Записывайте и запрашивайте миллиарды точек данных с помощью Scratch Data. Превратите свою аналитическую базу данных в REST API без необходимости дополнительной инфраструктуры.

Веб-сайт: scratchdata.com

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