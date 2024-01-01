Science Exchange

Science Exchange

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Веб-сайт: scienceexchange.com

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Работайте с поставщиками быстрее, сокращайте затраты и стимулируйте инновации. Мы пересмотрели то, как компании в области медико-биологических наук работают с поставщиками. Представляем первую в мире платформу для групп исследований и разработок, позволяющую гармонизировать закупки, управление поставщиками и обработку платежей. Science Exchange обеспечивает аутсорсинг исследований и разработок для ведущих мировых компаний в области медико-биологических наук. Наш рынок предоставляет ученым доступ к инновациям и исследованиям, которые им нужны, а наша платформа полностью автоматизирует аутсорсинг НИОКР от источника до оплаты, чтобы ученые могли сосредоточиться на том, что они любят — науке.

Веб-сайт: scienceexchange.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Science Exchange, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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